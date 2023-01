Onderzoek naar seksuele intimidatie Franse voetbalbaas Le Graët

Souid heeft haar ervaringen volgens de krant Le Monde met bevoegde instanties gedeeld, waarna justitie tot een eigen onderzoek besloot.

Le Graët is officieel nog voorzitter van de bond FFF, maar moest vorige week zijn taken uit handen geven vanwege uitspraken over de Franse voetballegende Zinédine Zidane. Philippe Diallo is nu als interim-voorzitter de verantwoordelijke man.

Le Graët, sinds 2011 FFF-voorzitter, verlengde begin deze maand nog het contract van bondscoach Didier Deschamps en hij ging tegenover Franse media in op de verlenging. De voorzitter werd gevraagd of Zidane, die momenteel beschikbaar is, zijn interesse nog kenbaar heeft gemaakt. Het antwoord van Le Graët leidde tot ophef. "Zinédine Zidane, ik zou hem nog niet eens opnemen", had Le Graët onder meer laten optekenen. Critici vonden dat respectloos tegenover Zidane.