Iedereen is benieuwd naar ’nieuw’ PSV

De entree van middenvelder Ibrahim Sangaré bij PEC Zwolle-PSV lijkt een zekerheid. Ⓒ EPA

EINDHOVEN - Roger Schmidt heeft alles en iedereen voorradig om tegen PEC Zwolle het nieuwe gezicht van PSV te laten zien. De Duitser houdt ervan alles in de hoogste versnelling te doen. De vraag is nu of hij in hetzelfde tempo wijzigingen in zijn basiself gaat doorvoeren. De entree van Ibrahim Sangaré lijkt een zekerheid. Die van Mario Götze? Zeker voor een aantal minuten. „Dit voelt een beetje als een nieuwe start”, aldus Schmidt.