Premium Het beste van De Telegraaf

Analist vindt Simons bij PSV geweldig Marciano Vink: ’Het is ongelofelijk hoe snel Ajax achteruit is gegaan’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Marciano Vink. Ⓒ Matty van Wijnbergen.

DIEMEN - Ruim twintig jaar nadat hij op relatief jonge leeftijd zijn profcarrière moest beëindigen timmert Marciano Vink (52) aan de weg als voetbalanalyticus. Als een van de meest originele stemmen op de Nederlandse voetbalzenders is de oud-speler van onder andere Ajax en PSV helemaal terug in beeld, nadat hij jarenlang in de luwte had geleefd na zijn gedwongen vroege voetbalpensioen. Aan de vooravond van de kraker tussen zijn twee grote voetballiefdes laat Vink zijn licht schijnen op onder andere het geschuif en geschipper van Alfred Schreuder bij Ajax, de ontwikkeling van Xavi Simons en de kribbigheid bij PSV-trainer Ruud van Nistelrooy.