Uitsluitsel overname Vitesse pas na zomer

„We zijn op dit moment nog in afwachting van de formele terugkoppeling van de licentiecommissie”, aldus algemeen directeur ad interim Peter Rovers. „Onze afdronk van het overleg is dat de KNVB de urgentie voor Vitesse onderkent, maar dat we wel verwachten dat ons gevraagd zal worden om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. In eerste instantie naar de zaken die in de publicatie van The Guardian vermeld staan, maar we hopen dat dit gecombineerd zal worden met onderzoek naar de Common Group als beoogd nieuwe aandeelhouder. Het laatstgenoemde onderzoek is overigens niet ongebruikelijk bij de beoordeling van overnameprocessen. Zoals eerder aangekondigd leidt dat waarschijnlijk tot een verdere vertraging van het beoordelingsproces omtrent de voorgenomen aandelenoverdracht naar de Common Group.”

Aanvullende onderzoek

Door het aanvullende onderzoek gaat het goedkeuringsproces naar verwachting over de zomer heen getild worden met alle problemen van dien voor Vitesse, dat het overnameproces ziet stagneren en belemmerd wordt in het maken van plannen en opstellen van budgetten voor het komende seizoen.

Vitesse is in gesprek met de beoogde nieuwe eigenaar Coley Parry over de budgetten voor de volgende voetbaljaargang. „Hij blijft Vitesse ook komend seizoen financieel steunen. Vooralsnog gebeurt dat via een lening, maar zoals bekend wordt deze direct omgezet in kapitaalstortingen zodra de aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden. Beide partijen zijn nog steeds vol vertrouwen dat dit na verloop van tijd het geval zal zijn”, aldus algemeen directeur ad interim Peter Rovers.

"We hebben het vertrekpunt dat we competitief en ambitieus willen blijven"

Als de overname niet wordt goedgekeurd dan worden de kapitaalstortingen omgezet in leningen en heeft Vitesse een schuld van mogelijk zo’n 15 miljoen euro aan de Common Group en moet een nieuwe eigenaar gevonden worden, die dat wil bijpassen. Bij de Arnhemse club heerst echter optimisme over het goedkeuringsproces van de Common Group, hoe stroperig dat ook verloopt. „We zien de uitkomsten van een dergelijk onderzoek overigens met vertrouwen tegemoet. Vitesse, en ook de Common Group, hebben niets te verbergen en zijn voorstander van transparantie. Zo is bijvoorbeeld een groot deel van de door de Common Group bij de KNVB aangeleverde informatie vooraf al beoordeeld door een onafhankelijk accountantsbureau.”

Competitief en ambitieus

Vitesse kiest niet voor grootschalige bezuinigingen om de mogelijke schuld aan de Common Group, bij afwijzing van de overname, niet te ver te lopen oplopen. „We hebben het vertrekpunt dat we competitief en ambitieus willen blijven. We verwachten ook een budget te kunnen hanteren dat, in ieder geval voor wat de spelersgroep betreft, in lijn is met dat van de afgelopen jaren.”

Vitesse oriënteert zich volgens Rovers al op mogelijke versterkingen. „Het budgetproces is nog niet volledig afgerond, maar ondertussen vinden er al wel gesprekken plaats met mogelijke aanwinsten. Ter voorbereiding op volgend seizoen is versterking van onze selectie is uiteraard een belangrijke prioriteit, waarop in deze periode al actie ondernomen moet worden.”