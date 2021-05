Eerste sprint na negen maanden geeft Dylan Groenewegen vertrouwen: ’Al win ik liever’

Dylan Groenewegen (links) doet weer meer, maar werd zondag wel geklopt door Tim Merlier Ⓒ ANP/HH

NOVARA - De brede grijns op het gezicht van Dylan Groenewegen was ondanks zijn mondkapje toch duidelijk waar te nemen na de tweede etappe van de Giro d’Italia. In finishplaats Novara was hij blij dat de kop er nu echt af was, hoewel er ook een baalgevoel door zijn lijf gierde. In zijn eerste sprint na negen maanden tijd eindigde hij als vierde, een plek waar hij voorzichtige tevredenheid over toonde. „Dat is heel netjes na zo’n lange tijd, maar ik ben een winnaar en win liever.”