Frank de Boer in de VS: ’Het ergste moet nog komen’

Het aantal besmettingen in de Verenigde Staten loopt in rap tempo op. Na Italië en China zijn de VS met ruim 50.000 besmettingen en zevenhonderd doden het zwaarst getroffen land.

„In Georgia valt het aantal besmettingen mee, maar ook hier nemen de aantallen toe. New York is de staat met de meeste besmettingen en meeste doden. Daar wordt ook het meest getest. De gouverneur van die staat (Andrew Cuomo, red.) heeft op tv geklaagd over het gebrek aan bedden en ventilatoren. Hij zegt 30.000 ventilatoren nodig te hebben, terwijl hij er tot nu toe slechts 400 krijgt. De piek gaat hoger zijn dan tot nu toe gedacht werd. Het ergste moet nog komen.”

Facetimen met spelers

De Boer: „Onze spelers hebben een schema gekregen om fit te blijven. Ook heeft de club fietsen bij ze thuis afgeleverd, zodat ze kunnen blijven bewegen. En ik ga met ze Facetimen, om te vragen hoe het gaat.”