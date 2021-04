Max Verstappen wint rommelige GP van Emilia-Romagna

Het is voor de Red Bull-coureur zijn elfde zege in zijn loopbaan. Hij weet door zijn zege ook direct af te rekenen met zijn ’Italië-syndroom’. Eerdere jaren, maar zeker vorig jaar op drie circuits, kon hij geen geweldige resultaten neerzetten in ’De Laars’, maar dat was deze zondag heel anders.

Max Verstappen in de regen. Ⓒ ANP/HH

Met lichte regenval gingen de rode lichten uit en de race van start. Het merendeel van het startveld ging ’gewoon’ van start op intermediums, omdat de voorspelling niet aangaf dat er verder veel regen zou gaan vallen aan het begin van de race.

Een fenomenale start van Verstappen, die zowel teamgenoot Perez als Hamilton voorbij stoof de eerste bochten. De Britse wereldkampioen probeerde direct de Nederlander terug te pakken, maar dat lukte ondanks een touché met de Limburger - waardoor de Mercedes-coureur over de kerbs vloog - niet. Hamilton had lichte schade aan de voorvleugel. „Hij probeerde mij zo van de baan te rijden!’, liet hij weten.

Lewis Hamilton over de kerbs na een touché Ⓒ ANP/HH

Nicolas Latifi was er ondertussen afgevlogen na een tik en dus een gele vlag en een safety car. Perez zag Charles Leclerc daarvoor hem voorbijgaan en vloog er daarna bijna af, waardoor hij zich terugvond op P6. Al snel bevond hij zich weer op P4 met zijn rappe Red Bull.

Na de safety car probeerde Hamilton het direct bij Verstappen, maar de Nederlander hield de deur dicht en reed vervolgens als een bezeten weg van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1. De stewards hadden onderwijl besloten dat Verstappen niets illegaals had gedaan jegens Hamilton.

Perez kreeg een ’stop and go-penalty’ aan zijn broek, na een domme actie. De Mexicaan had bij zijn eerdere actie waarbij hij er bijna afvloog twee bolides direct weer ingehaald, maar dat mag dus niet. Hij startte op P2, maar een podiumplek was ver weg.

Valtteri Bottas reed ondertussen een kleurloze GP van Italië, op P9, met 71 seconden achterstand op de leiders, een pijnlijk groot verschil voor de Mercedes-coureur. Zijn teamgenoot Hamilton had wel de snelheid en joeg op Verstappen. In de 27e besloot het team dat Verstappen naar binnen moest en gaf de leiding dan ook over aan zijn Britse rivaal. De Nederlander ging verder op mediums. Hamilton ging een ronde later op mediums. Mercedes deed echter vier seconden over de pitstop, net teveel om Verstappen voor te blijven.

In de 31e ronde maakte Hamilton een zeldzame stuurfout en gleed hij door in het grind. De Britse wereldkampioen kwam er wonderbaarlijk genoeg nog uit, maar het duurde veel te lang om de achterstand op Verstappen in deze race nog goed te maken. Hij had veel schade en moest sowieso naar de pit.

In dezelfde ronde - vlak daarna - klapten Bottas en George Russell hard op elkaar. Laatstgenoemde maakte een foutje en de twee knalden hard op elkaar. Russell was boos op Bottas, omdat hij in zijn ogen te veel naar rechts werd gedrukt, en daardoor macht over z’n Williams verloor. Een dramadag voor Mercedes, want in de Williams ligt natuurlijk een Mercedes-motor. Een rode vlag was het gevolg van de klapper: de race werd stilgelegd.

In ronde 34 ging de dans om de podiumplekken verder. En het ging bijna finaal mis met Verstappen achter de safety car, maar hij wist zijn bolide net in bedwang te houden. Norris was onderwijl Leclerc voorbij. Perez op P4, totdat hij een fout maakte en spinde.

Verstappen reed gedegen aan kop, terwijl Hamilton zich terugvocht naar voren. Met DRS reed hij zich in ronde 55 naar P3, langs Leclerc. Een bloedstollend gevecht om P2 met Norris volgde. In ronde 60 was het dan toch echt gebeurd voor Norris. Hamilton pakte nog wel even de snelste ronde en daarmee blijft hij leider in de stand van het WK.