Afellay: 'Ben uit de dood opgestaan'

,,Werkelijk fantastisch, een ontzettend emotioneel moment", zei de middenvelder bij Fox Sports na zijn invalbeurt, zijn eerste officiële wedstrijd in bijna twee jaar.

Afgeschreven

,,Ik was afgeschreven, ik ben uit de dood opgestaan", zei de 33-jarige captain van de Eindhovenaren. ,,Natuurlijk zitten we in een moeilijke periode, maar we hebben zo'n fantastische groep. Iedereen gunt mij dit heel erg. Ik ben ontzettend goed door dit team opgevangen. En laten we de fans niet vergeten, zij hebben een groot aandeel gehad in deze invalbeurt."

Bij zijn entree, tien minuten voor tijd, kreeg hij de aanvoerdersband van Denzel Dumfries. Afellay was door trainer Mark van Bommel aan het begin van dit seizoen als captain aangewezen, maar speelde nog geen enkel officieel duel.

Dankbaar

,,Ik had al eerder aangegeven bij de trainer dat ik er klaar voor was, maar uiteindelijk bepaalt hij", aldus Afellay. ,,Ik kom van heel ver, maar dit is een begin. Ik ben blij, dankbaar en hoop dat er nog heel veel mooie momenten en wedstrijden zullen volgen."

