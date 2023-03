Tallon Griekspoor wacht krachtmeting met Novak Djokovic in Dubai

De nummer 1 van de wereld uit Servië had de grootste problemen met de Tsjech Tomas Machac, maar won wel in drie sets: 6-3 3-6 7-6 (1). Voor Djokovic is het zijn eerste toernooi sinds de Australian Open, waar hij zijn 22e grandslamtitel veroverde.

Griekspoor klopte maandag al de Fransman Constant Lestienne met 6-4 3-6 6-2. Voor Griekspoor was het al zijn tiende zege op de tour van het seizoen.

Djokovic won de eerste set tegen de nummer 130 van de wereld, maar raakte daarna in de problemen. Machac benutte al in de tweede game een breakpoint en gaf die voorsprong niet meer weg. In de derde set moest de Tsjech de fysio de baan op laten komen. Hij leek last te ondervinden van zijn pols. Niet veel later moest hij een servicegame afstaan en leidde de Serviër met 3-1. Maar Machac brak terug en een tiebreak moest de beslissing brengen.

Griekspoor speelde één keer eerder tegen Djokovic. Op de US Open van 2021 was de Serviër met 6-2 6-3 6-2 te sterk voor hem. Djokovic voert deze week de wereldranglijst voor de 378e week aan, een record.