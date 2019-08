Ronaldo nodigt Messi uit voor etentje

„We hebben nu vijftien jaar het podium gedeeld. Hij en ik. Ik weet niet of dit ooit eerder is gebeurd in het voetbal. Twee dezelfde jongens steeds op hetzelfde podium. De hele tijd door. Dat is niet makkelijk, zoals je weet”, aldus Ronaldo.

„Natuurlijk hebben we een goede relatie. We zijn nog steeds niet samen wezen eten, maar hopelijk gebeurt dat nog in de toekomst. We strijden al 15 jaar met elkaar. Hij haalt het beste in mij naar boven en ik bij hem. Het is geweldig om deel uit te maken van de geschiedenis van het voetbal. Ik maak er deel van uit en hij natuurlijk ook.”