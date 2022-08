Twente verschaft zich perspectief tegen Fiorentina

Het was mooi dat uitgerekend Cerny, in de rust in de ploeg gekomen voor Daan Rots, de belangrijke goal maakte. De Tsjechische aanvaller deed het twee seizoenen geleden als huurling van FC Utrecht geweldig, maar liep uitgerekend in een wedstrijd tegen zijn oude club Ajax voor de tweede keer in zijn carrière een kruisbandblessure op. FC Twente toonde vertrouwen in een volledig herstel en maakte gedurende zijn revalidatie naar FC Utrecht 1 miljoen euro over om hem definitief over te nemen. Sinds zijn herstel heeft Cerny zijn oude niveau echter niet meer gehaald en ook dit seizoen was hij veroordeeld tot een rol als reserve. In Florence toonde Cerny weer eens als vanouds zijn kwaliteit en rondde hij koeltjes af na goed te zijn weggestuurd door Gijs Smal. Een heel belangrijk doelpunt, zoals Cerny als 18-jarige al eens een cruciale goal maakte voor Ajax tegen Celtic.

Return

Door de goal van Cerny en de opleving in het spel na rust mag FC Twente hoop koesteren voor de return. Daar zag het er aanvankelijk helemaal niet naar uit in het Stadio Artemio Franchi. De openingsfase was rampzalig. Binnen één minuut na de aftrap maakte Fiorentina, waarvoor Sofyan Amrabat basisspeler was, er 1-0 van door Nicolas Gonzalez, nadat het veel te open lag op de rechterflank van FC Twente. En in de loop van de eerste helft werd het 2-0 door Arthur Cabral na een goede actie van Riccardo Sottil, weer over die rechterflank. FC Twente stelde er behalve een aardige vrije trap van Michel Vlap niks tegenover. Na rust zag het er stukken beter uit bij FC Twente, dat met Mees Hilgers als invaller defensief beter georganiseerd was. Het herstel werd bekroond met de aansluitingsgoal van Cerny, waardoor FC Twente uitzicht houdt op de groepsfase van de Conference League.

Coëfficienten

Met het oog op de Nederlandse positie op de coëfficiëntenranking van de UEFA is de return volgende week donderdag in de Grolsch Veste (aanvang 19.00 uur) heel belangrijk. Afgelopen seizoen scoorde Nederland geweldig op die ranglijst en daarvoor was het heel belangrijk dat niet alleen de gebruikelijke puntenpakkers Ajax, PSV, Feyenoord en AZ het goed deden, maar vooral ook dat Vitesse lang meedraaide en veel punten pakte. De coëfficiënt is een gemiddelde, waarbij de behaalde punten worden gedeeld door het aantal deelnemers en daarom is het zo belangrijk om niet een vroege uitvaller te hebben. In eigen huis met de steun van de fanatieke aanhang gaat FC Twente volgende week op jacht naar een stunt om de rentree op het Europese podium van meer glans te voorzien.