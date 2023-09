Hansi Flick grijpt in bij Duitsland: geen plek meer voor ego’s

De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft ingegrepen in zijn selectie voor de oefeninterlands met Japan en Frankrijk. Duitsland is als organisator al geplaatst voor het EK voetbal van volgend jaar, maar het team van Flick maakt tot nu weinig indruk in de oefenduels.

Timo Werner, in maart, toen hij nog wel bij de selectie van Duitsland zat. Ⓒ ANP/HH