Marathon van Boston van 2021 nu al uitgesteld

Atletiek: Marathon van Boston van 2021 uitgesteld

21:08 De marathon van Boston van 2021 wordt uitgesteld vanwege zorgen over de corona-uitbraak in de Verenigde Staten. Doorgaans wordt de marathon van Boston in april gehouden, het is nog onbekend naar welke datum het prestigieuze hardloopevenement wordt verschoven.

"Met minder dan zes maanden te gaan, kunnen wij de marathon komende april niet houden", aldus een statement van de organisatie. "We leggen de nadruk op een datum in de herfst."

De marathon van Boston van dit jaar werd voor het eerst in de 124-jarige geschiedenis geschrapt. Het coronavirus was daarvan de oorzaak.

Schaatsen: Michelle de Jong positief getest op coronavirus

19:03 uur Schaatsster Michelle de Jong heeft positief getest op het coronavirus. De schaatsster van team Reggeborgh had last van lichte verkoudheidsklachten en bleek bij twee testen positief. Volgens het team is ze apart van het team gebleven.

„Ik voel me niet echt ziek en had deze uitslag ook niet aan zien komen. Ik heb ook geen koorts, maar ben wel verkouden”, laat De Jong weten. Schaatser Janno Botman en coach Desly Hill zijn uit voorzorg in zelfisolatie gegaan, zoals de protocollen voorschrijven. Zijn zijn in nauw contact zijn geweest met een persoon met Covid-19.

Voetbal: Eén speler ADO Den Haag test positief en mist bekerduel

15.59 uur: Bij ADO Den Haag heeft één speler tijdens de testronde voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam in het bekertoernooi van woensdagavond positief getest op het coronavirus. De speler is conform de protocollen per direct in thuisisolatie gegaan, waardoor hij ook niet bij de wedstrijdselectie zit. De club heeft de naam van de speler niet bekendgemaakt, zijn situatie wordt continu gemonitord.

ADO Den Haag speelt deze woensdagavond om 18.45 uur in eigen huis tegen Sparta Rotterdam in de eerste ronde van het bekertoernooi.

Wielrennen: Ineos-Grenadiers zonder Golas verder in Vuelta

13.33 uur: Ineos-Grenadiers moet de Vuelta vervolgen zonder Michal Golas. Het afstappen van de 36-jarige Pool heeft te maken met familie-omstandigheden. „We zullen je missen, maar familie staat op de eerste plaats”, aldus Ineos-Grenadiers.

De ploeg van Golas begint de achtste etappe met Richard Carapaz uit Ecuador in de leiderstrui. De Vuelta duurt nog anderhalve week. Trek-Segafredo moet het in het restant van de Ronde van Spanje stellen zonder Kenny Elissonde. De 29-jarige Fransman heeft maag- en darmproblemen.

Atletiek: Sprinter Coleman vecht schorsing aan bij CAS

11.48 uur: De Amerikaanse sprinter Christian Coleman, regerend wereldkampioen op de 100 meter, gaat in beroep tegen zijn schorsing van twee jaar. Dat heeft zijn manager woensdag bekendgemaakt.

„De beslissing van de disciplinaire commissie van de World Ahletics is onfortuinlijk en zal direct worden aangevochten bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS)”, zei zijn manager Emanuel Hudson op Twitter. „Meneer Coleman heeft verder niets te zeggen totdat de zaak door de bevoegde rechtbank kan worden behandeld.”

De 24-jarige Coleman werd gestraft omdat hij vorig jaar drie dopingcontroles heeft gemist. De schorsing zou inhouden dat hij volgend jaar niet mag meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio (23 juli - 8 augustus).

Vorig jaar sprintte Coleman in Doha naar WK-goud op de 100 meter, in 9,76 seconden. Hij had daar ook een aandeel in de wereldtitel van de Amerikaanse ploeg op de 4x100 meter estafette. Zijn schorsing eindigt op 13 mei 2022. Dat zou betekenen dat hij eventueel wel weer kan deelnemen aan de WK in Eugene in de zomer van 2022.

Volleybal: Sliedrecht speelt vanwege corona nu twee keer uit

10.31 uur: De volleybalsters van Sliedrecht Sport kunnen gewoon in actie komen in de strijd om de Europese Challenge Cup. Tegenstander Olimpico Las Palmas is bereid twee keer een thuiswedstrijd te spelen. Sliedrecht mag de Spaanse club niet in Nederland ontvangen vanwege de geldende coronamaatregelen voor de sportwereld.

De wedstrijden zijn twee dagen na elkaar, op 10 en 11 november. Oorspronkelijk zou de uitwedstrijd op 11 november gespeeld worden, gevolgd door het thuisduel in sporthal De Basis op 25 november.

Voetbal: Liverpool vreest voor blessure bij verdediger Fabinho

08.44 uur: Liverpool vreest na Virgil van Dijk voorlopig ook even niet over Fabinho te kunnen beschikken. De Braziliaanse verdediger viel dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Midtjylland (2-0) na een half uur spelen uit.

„Zijn blessure is het laatste dat we kunnen gebruiken”, aldus trainer Jürgen Klopp. „Hij had last van zijn hamstring. Hij zei wel verder te kunnen, maar kon niet sprinten. Dat werkte dus niet. We zullen de uitkomst van de scan moeten afwachten, maar het ziet er duidelijk niet goed uit.”

Liverpool gaat met zes punten uit twee wedstrijden aan de leiding, gevolgd door Atalanta Bergamo met vier punten. Ajax heeft één punt.