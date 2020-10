Na Virgil van Dijk valt ook Fabinho weg bij Liverpool

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleybal: Sliedrecht speelt vanwege corona nu twee keer uit

10.31 uur: De volleybalsters van Sliedrecht Sport kunnen gewoon in actie komen in de strijd om de Europese Challenge Cup. Tegenstander Olimpico Las Palmas is bereid twee keer een thuiswedstrijd te spelen. Sliedrecht mag de Spaanse club niet in Nederland ontvangen vanwege de geldende coronamaatregelen voor de sportwereld.

De wedstrijden zijn twee dagen na elkaar, op 10 en 11 november. Oorspronkelijk zou de uitwedstrijd op 11 november gespeeld worden, gevolgd door het thuisduel in sporthal De Basis op 25 november.

Voetbal: Liverpool vreest voor blessure bij verdediger Fabinho

08.44 uur: Liverpool vreest na Virgil van Dijk voorlopig ook even niet over Fabinho te kunnen beschikken. De Braziliaanse verdediger viel dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Midtjylland (2-0) na een half uur spelen uit.

„Zijn blessure is het laatste dat we kunnen gebruiken”, aldus trainer Jürgen Klopp. „Hij had last van zijn hamstring. Hij zei wel verder te kunnen, maar kon niet sprinten. Dat werkte dus niet. We zullen de uitkomst van de scan moeten afwachten, maar het ziet er duidelijk niet goed uit.”

Liverpool gaat met zes punten uit twee wedstrijden aan de leiding, gevolgd door Atalanta Bergamo met vier punten. Ajax heeft één punt.