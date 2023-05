FC Emmen zet eerste stap richting lijfsbehoud

Het affiche joeg FC Emmen op voorhand wel wat angst aan, want twee seizoenen geleden werd de ploeg van Lukkien uitgerekend door NAC Breda in de tweede ronde van de play-offs pootje gehaakt. Vanwege corona en de gevolgen die dat had op het speelschema ging het toen om één duel en daarin verloor FC Emmen tegen de verhouding in thuis, omdat NAC Breda, dat vrijwel de hele wedstrijd voor het doel had gehangen, de strafschoppen beter nam met hoofdrollen voor de invallers Sydney van Hooijdonk en Anco Jansen (ex-FC Emmen).

FC Emmen is zich daardoor terdege bewust van het gevaar van de play-offs, die de afgelopen tien seizoenen een mijnenveld voor Eredivisieclubs zijn geweest. Slechts drie van de zestien Eredivisieclubs, die in deze periode waren veroordeeld tot het seizoenstoetje, wisten het vege lijf te redden.

Bekijk de openingstreffer van Emmen

Eredivisiewaardig

De entourage bij NAC Breda was, zoals steeds dit seizoen Eredivisiewaardig, maar dat gold niet voor wat de ploeg van trainer Peter Hyballa op de mat legde. De nog altijd onvermoeibaar door zijn coachvak dribbelende en druk gebarende Duitser heeft sinds zijn komst in januari de weg omhoog ingezet met NAC en eindigde in de reguliere competitie als zesde, maar moest constateren dat zijn ploeg kwalitatief tekort kwam tegen FC Emmen.

NAC probeerde de Eredivisieploeg te overdonderen met veel enthousiasme en fysieke kracht, maar FC Emmen bleef vrij eenvoudig overeind en voetbalde er regelmatig gemakkelijk onderuit. Dat resulteerde in een 2-0 voorsprong voor de Drenten bij de rust.

NAC-doelman tast mis

Eerst kreeg verdediger Lorenzo Burnet na een verzorgde aanval van FC Emmen zeeën aan ruimte op de rand van het strafschopgebied, waarvan de routinier dankbaar gebruik maakte door raak te schieten. Even later sloeg Ole Romeny toe uit een vrije trap van Mark Diemers, waarbij de uitkomende NAC-doelman Pepijn van de Merbel mis zat. De reservekeeper van de Bredanaars verving de geschorste Roy Kortsmit en speelde pas zijn derde duel in het betaald voetbal.

Ole Romeny viert de 2-0 voor Emmen. Ⓒ Pro Shots

NAC kon daar weinig tegenover stellen. Voor rust was er een aardige kopbal van Jort van der Sande, die door FC Emmen-doelman Mickey van der Hart onder de lat werd weggetikt. In de tweede helft drong de thuisploeg meer aan, maar leverde dat weinig uitgespeelde kansen op. Een goede kopkans was aan captain Cuco Martina (onder andere ex-FC Twente) niet besteed.

Frustraties

Intussen staken de frustraties steeds meer de kop op in Breda en richtte de woede zich op scheidsrechter Joey Kooij na enkele betwiste beslissingen. De speaker riep het publiek op te stoppen met de kwetsende spreekkoren aan het adres van de arbiter en diens moeder. De powerplay van NAC in de slotfase en de zes minuten extra tijd leverde de Brabanders nog wel de aansluitingstreffer op. Een schot van invaller Aimé Omgba dwarrelde binnen in de extra tijd. Desondanks heeft FC Emmen een goede uitgangspositie heeft ditmaal wel ten koste van de Bredanaars de finale van de play-offs te bereiken.