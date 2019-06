PSG vreest Frenkie-scenario bij De Ligt

De zaakwaarnemer van de middenvelder van Ajax, Ali Dursun, was na ontmoetingen met de PSG-clubleiding in The Harbour Club en het Amstel Hotel rond met de Fransen. Zoals de Molenaars (zijn vriendin Annekee Molenaar en haar moeder Christiane) nu bezocht De Jongs vriendin Mikky Kiemeney Parijs indertijd ook al.

Maar een overval door FC Barcelona, dat van De Jong de duurste Nederlandse speler ooit maakte, zorgde er op het laatste moment voor dat hij na de zomer niet in Parc des Princes maar Camp Nou speelt. Ondanks zijn ’goede gevoel’ na de gesprekken met PSG-trainer Thomas Tuchel en zonder ooit met FC Barcelona-coach Ernesto Valverde te hebben gesproken, koos De Jong als donderslag bij heldere hemel voor de Catalanen.

Na een lang en succesvol seizoen met de dubbel, het bereiken van de halve finale van de Champions League én de eindstrijd van de Nations League vertrekken De Ligt en zijn vriendin Annekee donderdag voor een welverdiende vakantie naar het buitenland. Met de soap-De Jong in het achterhoofd hoopt PSG dat de verdediger zo snel mogelijk zijn handtekening zet, terwijl FC Barcelona hoopt dat De Ligt tijdens zijn vakantie eenzelfde last-minute-switch maakt als zijn vriend De Jong.

