Felle kritiek op besluit Kökcü: ’En gokreclame op shirt geen probleem?’

Een kleine greep uit de reacties:

Toch zijn er ook mensen die Kökcü steunen:

Reacties uit voetbalwereld

Feyenoord-trainer Slot

Feyenoord-trainer Arne Slot noemt het gesprek dat hij met Kökcü heeft gevoerd over het niet dragen van de regenboog-aanvoerdersband ’moeilijk’. Voor de coach werd in het gesprek, dat plaatsvond nadat de Turkse middenvelder begin deze week had aangegeven de band niet te willen dragen uit geloofsovertuiging, al snel duidelijk dat Kökcü niet van een ander standpunt te overtuigen was.

Bekijk ook: Sterk Feyenoord onttroont AZ in smaakvolle topper

„Als iemand zo sterk is in zijn geloofsovertuiging kun je argumenten inbrengen, maar dan is het ook geen gesprek dat heel lang duurt. Het is voor hem duidelijk hoe hij ermee wil omgaan. Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij respect heeft voor iedereen in de lhbti+-samenleving, maar dat hij het met zijn geloof niet kan uitdragen”, aldus Slot voorafgaand aan het duel met AZ tegen ESPN.

„Je ziet dat ik de boodschap wel uitdraag met mijn regenboogspeldje, ik heb een ander geloof. Als club willen we het ook wel uitdragen, en daarom hebben we Gernot Trauner deze wedstrijd aanvoerder gemaakt.” Kökcü is volgens Slot in de volgende wedstrijd wel weer aanvoerder.

Feyenoord-directeur: rol Kökcü wordt komende week nog besproken

Algemeen directeur Dennis te Kloese weet niet zeker of Feyenoord goed heeft gehandeld in de zaak rond het weigeren van de One Love-band door aanvoerder Kökcü. „Dat zal de toekomst uitwijzen. Wij zitten in een leerproces.” Volgens Te Kloese zal de rol van Kökcü als aanvoerder in dit voorval en in bredere maatschappelijke discussies de komende week nog worden besproken, zei de directeur bij ESPN.

„Als club zullen we steeds bij die discussie zijn. Maar in ieder geval hebben we vandaag laten zien dat wij als club hier achter staan door Gernot Trauner de One Love-band te geven. Wij omarmen dit hele beleid en doen hier heel veel aan. Het is een moeilijke situatie voor iedereen binnen de club. Het maakt het heel moeilijk dat Kökcü niet wil uit geloofsovertuiging, maar daar willen we ook respect voor opbrengen”, zei hij na het gewonnen duel met AZ (1-3).

Te Kloese zei daarnaast dat Feyenoord op korte termijn een opvolger voor de vertrokken technisch directeur Frank Arnesen wil aanstellen, zodat het technische beleid richting de winterse transferperiode en komende zomer kan worden opgesteld. Te Kloese combineerde de functies van algemeen en technisch directeur afgelopen zomer en zei dat dat te veel is, ook qua verantwoordelijkheden.

Reactie PSV-trainer Van Nistelrooy

Ook PSV-trainer Ruud van Nistelrooy heeft na afloop van de wedstrijd van zijn club PSV tegen FC Utrecht (6-1 winst) desgevraagd aangegeven dat hij situatie van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü, die de regenboogband niet wil dragen, als trainer een lastige vindt. Maar dat hij zelf vol overtuiging en trots het speldje heeft gedragen. „Ik sta volledig achter deze actie en ben 1000% voor inclusiviteit op alle vlakken”, aldus Van Nistelrooy, die wel snapt dat het voor zijn collega Arne Slot lastig is om hiermee om te gaan. „Ik zou daar met mijn aanvoerder over gesproken hebben. Gelukkig is dat totaal niet aan de orde. Maar dat is wel een dilemma waar je dan mee te maken hebt. Het zou kunnen dat ik dan ook iemand anders voor één wedstrijd aanvoerder zou maken.”

Reactie KNVB

De KNVB laat weten dat „iedereen vrij is om mee te doen” aan de actie in het Nederlandse betaalde voetbal, die is opgezet door spelersvakbond VVCS en de John Blankenstein Foundation. De voetbalbond heeft zelf een vergelijkbare actie (OneLove) die staat voor verbinding en diversiteit, en daarmee tegen alle vormen van discriminatie. „OneLove is een statement vanuit het voetbal vóór verbinding en diversiteit en daarmee tegen alle vormen van discriminatie. Dus niet alleen lhbtiq+-discriminatie. De kleuren van het logo zijn ook geen regenboogkleuren, maar symboliseren afkomst, ras, gender identiteit en seksuele geaardheid. Uiteindelijk is iedereen natuurlijk vrij om dit uit te dragen.”

Blankenstein Foundation teleurgesteld

„De John Blankenstein Foundation is anno 2022 nog heel hard nodig”, zei voorzitter Karin Blankenstein naar aanleiding van het nieuws dat Orkun Kökcü heeft geweigerd de One Love-aanvoerdersband te dragen. De Feyenoorder met Turkse roots heeft daartoe besloten vanwege geloofsovertuigingen.

„Ik vind het ontzettend jammer, dat iemand kennelijk nog altijd niet zichzelf kan zijn in deze maatschappij. Maar wie ben ik om het te veroordelen?”, aldus Blankenstein, die met haar stichting ijvert voor acceptatie van lhbti’ers in de sport. „Als het zo met de paplepel wordt ingegoten, dan verander je het niet even in één wedstrijd.”

Blankenstein vernam het nieuws via sociale media. „Het is jammer dat dit nog steeds nieuws is. Wat een aanvoerder wel niet teweeg kan brengen, hè? Er staat nu ook een cameraploeg voor de deur.”

Volgens Blankenstein heeft Kökcü het besluit genomen in verband met zijn familie en achterban. „Jaren terug kreeg Guram Kashia van Vitesse veel over zich heen na het dragen van de band en daar is hij zo van geschrokken. Dat weet Kökcü ook na één druk op de knop. Het geeft maar aan dat wij nog altijd hard nodig zijn.”