Biniam Girmay: ’Lang gedacht dat Tour voor witte mensen of Europeanen was’

Girmay, die onlangs een rit won in de Ronde van Zwitserland, wordt bijgestaan door Mike Teunissen en de Fransman Adrien Petit.

„Onze ambitie in deze Ronde van Frankrijk is om een ritzege en de top tien in het eindklassement te behalen”, stelde Performance Manager Aike Visbeek bij de presentatie van de selectie. „Daarvoor hebben we afgelopen winter een sterke en ervaren kern rondom onze kopmannen Biniam Girmay en Louis Meintjes samengesteld. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze acht renners elke dag kaarten op tafel hebben om voor de ritzege te strijden, ongeacht het parcours.”

Girmay liet in een documentaire van Eurosport weten dat hij lang dacht dat de Tour niet voor hem zou zijn. „Toen ik klein was, droomde ik nooit over het deelnemen als koersen als de Tour”, klinkt het in The Power of Sport. „Ik dacht dat die wedstrijden alleen weggelegd waren voor witte mensen of Europeanen. En dat ik er geen enkele kans zou maken.”

Tot in 2015 zijn landgenoten Daniel Teklehaimanot en Merhawi Kudus deelnamen in dienst van MTN–Qhubeka. Teklehaimanot reed zelfs vier dagen in de bolletjestrui.

„Toen Daniel en Merhawi dat topniveau bereikten, kreeg ik het geloof dat ik er misschien ook zou kunnen komen. Het veranderde mijn perspectief en had een grote impact op mijn mentaliteit. En toch: als ik eerlijk ben, dan stel ik vast dat er in het verleden nog niet veel Afrikanen zijn geweest die konden meestrijden voor overwinningen. We deden mee, dat was het. Dat ik topwedstrijden -zoals in de Giro vorig jaar - heb kunnen winnen, maakt me dan ook zeer trots. Ik werk nu nog harder om in de toekomst nog meer geschiedenis te kunnen schrijven.”