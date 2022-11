Van den Broek-Blaak verwacht baby en stopt tijdelijk met wielrennen

Chantal van den Broek-Blaak. Ⓒ ANP/HH

Chantal van den Broek-Blaak zal een tijdje niet te zien zijn in het profpeloton. De wereldkampioene op de weg van 2017 is in verwachting. Ze is uitgerekend in mei 2023.