Lastige strijd Zonderland voor olympisch ticket

Epke Zonderland (l) samen met zijn coach Daniël Knibbeler. Ⓒ Iri van den Broek

Met één overwinning in de resterende vier World Cups lijkt Epke Zonderland zich zo goed als zeker te plaatsen voor de Olympische Speken van volgend jaar in Tokio. Na twee mislukte pogingen (WK van 2018 en 2019) om zich rechtstreeks te kwalificeren, is de route via dat betreffende circuit het laatste alternatief. Met de afmelding voor het toernooi in Cottbus staat er voorlopig vanwege een kleine medische ingreep aan zijn voorhoofdsholtes een vraagteken achter de naam van de drievoudig wereldkampioen aan de rekstok. Hij heeft nu nog drie optredens om een startbewijs veilig te stellen.