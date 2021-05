Dominante Lewis Hamilton wint in Portugal, Max Verstappen tweede

Na de start veranderde er aanvankelijk weinig en bleven de eerste auto’s netjes in formatie rijden. Een safety car na het uitvallen van Kimi Räikkönen veranderde dat. Lewis Hamilton leek te slapen bij de hervatting en dus stak Max Verstappen hem voorbij naar plek twee achter Valtteri Bottas. De snelheid van het Mercedes-duo lag echter veel hoger en dus raakte hij die tweede stek na een paar ronden alweer kwijt aan Hamilton.

Een aantal ronden later haalde de Brit ook zijn Finse ploeggenoot in. Door die inhaalmanoeuvre kwam Verstappen direct wel weer binnen de seconde van Bottas. Het lukte hem echter niet om een keer kort genoeg in de buurt te komen om een aanval in te zetten. Ondertussen reed Hamilton alleen maar verder weg.

Slechte pitstop Bottas

Een mindere pitstop van Bottas zorgde ervoor dat Verstappen ineens heel dicht bij hem kwam. Bottas maakte ook nog een paar kleine foutjes en binnen een halve ronde zette de Nederlander zijn aanval in en ging hij er voorbij.

Hamilton had in dit tijd al een flinke voorsprong opgebouwd en verbeterde bovendien met enige regelmaat de snelste rondetijd. Hij reed zonder al te veel problemen naar de overwinning. Heel even leek het erop dat in de strijd om plaats twee Bottas tiende voor tiende terugkwam op Verstappen, maar uiteindelijk kwam er nooit een aanval en reed de coureur van Red Bull op het gemak naar een tweede plaats.

Op het allerlaatste moment leek Verstappen nog even de snelste ronde pakken. Deze werd hem echter afgenomen vanwege track limits. Hierdoor ging het extra punt naar Bottas en heeft Hamilton een voorsprong van acht punten op Verstappen.