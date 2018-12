Statistieken: Real Madrid en Liverpool naar laatste acht

De Koninklijke rekende na de 3-1 overwinning in de heenwedstrijd ook in Parijs af met Paris Saint-Germain (2-1). Liverpool, dat in eigen huis een 5-0 voorsprong verdedigde tegen FC Porto, speelde in de return met 0-0 gelijk tegen de Portugezen.

Bekijk hier de statistieken van de Champions League-wedstrijden van dinsdag.