VIDEO Luis Tavares maakt indruk met harde knock-out tijdens eerste editie Glory Rivals

Tavares sloeg zijn tegenstander in de eerste ronde al een keer naar de grond. Ook veegde hij Kaouachi een keer. Iets wat eigenlijk niet mag, maar hij liet met zijn actie zien wie de baas is. In de tweede ronde hetzelfde beeld, nu met wat draaiende technieken tussendoor. Vroeg in derde ronde maakte Tavares een einde aan de rondleiding van Kaouachi door de ring. Hij haalde hem met een linkeruppercut neer.

Tavares kwam in september 2021 voor het laatst in actie tijdens Glory78 in Rotterdam. Hij rekende toen op punten af met de Braziliaan Felipe Micheletti, die achter hem momenteel de derde plek in de lichtzwaargewichtdivisie bezet. Artem Vakhitov is de huidige kampioen.

De 1,93 meter lange Tavares heeft zijn zinnen al een tijdje gezet op de Glory-lichtzwaargewichttitel. Vervolgens wil hij ook een gooi doen naar de kampioensgordel van Rico Verhoeven, de koning van het zwaargewicht. De Rotterdammer met Kaapverdische roots was eerder bij Enfusion al titelhouder in de twee zwaarste divisies.

„Ik heb lang moeten wachten op deze partij”, aldus Tavares, die de afgelopen periode meerdere partijen om uiteenlopende redenen niet door zag gaan. „Achter de schermen was er veel politiek en bullshit gaande. Ik ben heel bij dat ik weer heb kunnen vechten en dat ik het vandaag af heb gemaakt met een knock-out. Het ging lekker, maar ik kan nog veel beter. Nu wil ik een titelgevecht. Daar heb ik veel te lang op moeten wachten.”

Overige partijen

Jay Overmeer, Martin Terpstra en Regilio van den Ent openden de avond met drie Nederlandse zeges op een rij. Hun tegenstanders, respectievelijk Rodreigo Mineiro uit Brazilië, Muhammed Bali uit Turkije en Joe Johnson uit Engeland, werden stuk voor stuk op technische knock-out verslagen. De voorlaatste partij tussen Ibrahim El Bouni, vechtend voor Marokko, en de Surinamer Clyde Brunswijk vlogen de vonken ervan af. Uiteindelijk won eerstgenoemde op punten.

Glory Rivals

De Glory Rivals-evenementen in Europa worden georganiseerd door Enfusion, dat daarbij samenwerkt met kleine, lokale organisaties. De gala’s zijn in stukken opgedeeld, waarbij Glory als naamgever van het afsluitende gedeelte fungeert. De kickboksorganisatie levert diverse vechters en creëert op die manier prestigieuze partijen tussen de eigen toppers en vedettes van andere organisaties. Glory is in het bezit van de media- en televisierechten van het Rivals-deel, maar niet betrokken bij de organisatie. Enfusion organiseerde eerder op de avond een eigen event: Enfusion108. Buiten Europa wordt samengewerkt met Rise uit Japan.