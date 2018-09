FIFA wil meer doen tegen kindermisbruik

Daarmee reageerde Infantino op de recente gebeurtenissen in het Engelse voetbal, waar honderden mensen de voorbije weken aangaven in het verleden als kind te zijn misbruikt bij Britse voetbalclubs.

"Er zijn in het leven bijna geen ergere dingen denkbaar dan kindermishandeling'', aldus Infantino, die opriep tot een beleid van 'zero tolerance'. "Degenen die zich daar schuldig aan maken, moeten zwaar worden gestraft. Ze moeten verdwijnen uit het voetbal, zonder twijfel. Maar dat is niet genoeg. Ze verdienen ook een straf.''

In Engeland kwam de zaak aan het licht door Andy Woodward, een oud-speler van Sheffield United. Nadat hij aangaf te zijn misbruikt, volgden meer oud-voetballers.