WK in Polen Keeper Ravensbergen blinkt uit bij handballers Oranje: ‘Een van de beste duels uit mijn carrière’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Ravensbergen wordt bejubeld door ploeggenoot Luc Steins. Ⓒ ANP/HH

KRAKAU - Bart Ravensbergen kneep zichzelf vanmorgen na een korte nacht even in zijn arm, om er zeker van te zijn dat zijn grandioze optreden van de avond ervoor geen droom betrof. Met zijn uitstekende keeperswerk had de 29-jarige sluitpost in het Poolse Krakau een groot aandeel in de eerste WK-zege ooit van de handbalmannen van Oranje. ,,Mijn lichaam deed vanmorgen behoorlijk pijn, maar in mijn hoofd ben ik een tevreden man.”