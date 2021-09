Voetballers Marokko vast in Guinee na staatsgreep

Normaal gesproken zou maandag om 17 uur de aftrap zijn, maar dat zal dus niet gebeuren. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft de wedstrijd alvast afgelast omdat „de huidige politieke - en veiligheidssituatie in Guinee zeer onstabiel is en nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de FIFA en de CAF.”

Militairen in de hoofdstad Conakry zijn in opstand gekomen tegen het heersende regime van president Alpha Conde. Ondertussen wacht de Marokkaanse nationale ploeg bang af wanneer ze het land mag verlaten. De ploeg van bondscoach Halilhodzic is gestrand in het hotel waar ze zich allesbehalve veilig voelen.

„We zijn in het hotel, geweerschoten zijn de hele dag in de buurt te horen”, vertelde Halilhodzic aan L’Equipe. „We wachten op toestemming om naar het vliegveld te vertrekken, maar we zitten voorlopig vast. Er staat een vliegtuig op ons te wachten, maar we mogen niet vertrekken. En om op het vliegveld te komen, duurt het tussen de 45 minuten en een uur. Als je buiten geweerschoten hoort, is de veiligheid niet 100% gegarandeerd.”

„Voorlopig zitten we hier vast. We wachten af. Ik hoop dat we voor het einde van de dag terug in Marokko zijn”, voegde hij eraan toe.

Bron: Het Nieuwsblad