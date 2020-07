Manchester City-trainer Pep Guardiola over talent Jayden Braaf (17): ’Ongelofelijke kwaliteiten’

Braaf traint regelmatig mee met de A-selectie van The Citizens. In aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van Manchester City tegen Norwich City kreeg Guardiola een vraag over de oud-jeugdspeler van PSV en Ajax. ,,Braaf heeft deze week met ons meegetraind. Het is een jonge speler met wie we geduld moeten hebben. Er zijn nog zes à zeven spelers die op zijn positie kunnen spelen”, liet ’Pep’ weten.

De speler werd onlang verkozen tot Speler van het Jaar bij Manchester City Onder-23. Manchester City sluit zondag de competitie af met een thuiswedstrijd tegen het al gedegradeerde Norwich City. In augustus hervatten The Citizens de Champions League met de return in de achtste finale tegen Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad won de Engelse grootmacht met 1-2.