Ploeggenoot van Nathan Aké besmet met coronavirus

De betreffende voetballer blijft in ieder geval een week in thuisisolatie en wordt dan opnieuw getest. De twintig clubs uit de Premier League zijn afgelopen week weer voorzichtig begonnen met trainen. Dat gebeurt voorlopig in kleine groepjes. Twee keer per week wordt iedereen getest.

De eerste testronde onder 748 spelers en stafleden leverde zes besmettingen op, waarvan de helft bij Watford (één speler, twee stafleden). Bij de tweede ronde kwamen daar nog twee positieve gevallen bij, bij twee verschillende clubs. Eén daarvan is bij Bournemouth, zo werd zondag duidelijk. In deze ronde zijn bijna duizend mensen getest.

De Premier League ligt stil sinds 13 maart. Het streven is de competitie ergens in juni te hervatten. Bournemouth staat net onder de degradatiestreep, op de achttiende plaats.