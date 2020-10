PSV wil uitstel duel ADO, maar krijgt ’nee’ van KNVB

Na het uitduel van donderdag op Cyprus bij Omonia Nicosia, reist PSV woensdag weer naar Griekenland voor het uitduel met PAOK Saloniki. De club hoopte dat zijn uitgedunde spelersgroep met clementie van de KNVB fysiek deels kon worden ontzien. Trainer Roger Schmidt kent binnen zijn selectie vier spelers met (of na) langdurig blessureleed en moet momenteel zeven spelers wegstrepen vanwege het coronavirus. Bovendien is het nog afwachten hoeveel coronagevallen daar bij komen na het testen deze vrijdag.

Al is er ook goede hoop dat spelers als Cody Gakpo en Pablo Rosario na hun besmetting terugkeren voor het duel met ADO. Daar kleeft alleen één ’maar’ aan vast: beiden hebben tien dagen individueel getraind. Schmidt gaf tijdens de persconferentie - voorafgaand aan het competitieduel - aan in dat geval met de spelers in gesprek te gaan. Met de vraag of zij zich fit genoeg voelen om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Binnen PSV wordt gewezen naar de afspraken die zijn overeengekomen bij het samenstellen van de veranderagenda. Bij Europese duels van groot belang, wordt meegedacht bij de invulling van het competitieschema. De club benadrukt dat het geen beroep op de mogelijkheid had gedaan, wanneer de selectie niet zo zwaar getroffen was door het om zich heen grijpende virus. Maar de Eindhovenaren kunnen nu weinig schuiven wat de belastbaarheid van de spelers betreft, wat via blessures zou kunnen doorwerken richting de Europese prestaties.

Schmidt legt zich snel bij het besluit neer, maar wil het verzoek wel verklaren. „Ik denk dat het voor ons niet slecht had geweest, als het duel met ADO verschoven werd, als je kijkt naar de gezondheidssituatie van de spelers”, aldus de PSV-coach. „We hadden tegen Omonia Nicosia 12 spelers, uit de selectie zoals deze normaal gesproken is, tot de beschikking. Een aantal spelers is fysiek nog niet zo ver om in een week tijd drie keer negentig minuten te spelen. Verplaatsing had een voordeel voor ons geweest richting donderdag, voor de wedstrijd bij PAOK, opnieuw een uitwedstrijd en ook weer een belangrijke. Maar ik accepteer en respecteer de beslissing en concentreer me op de voorbereiding van het team richting ADO.”

De coach vindt wel dat er een belang aan het wel of niet besluiten tot verplaatsing kleeft. „Voor Nederland is het natuurlijk goed, wanneer de Nederlandse clubs zo ver mogelijk komen in Europees verband”, aldus Schmidt. „En verder is het natuurlijk normaal dat je donderdag-zondag-donderdag speelt. Dat willen we ook, we zijn blij dat we internationaal spelen. Dat is ook het bezwaar niet, dat wisten we voor het seizoen, maar we zitten nu in een zware situatie. Als het mogelijk had geweest om ons te helpen, zouden we daar blij mee zijn geweest. Nu is dat niet zo en geven we zondag gewoon hest beste van onszelf.”