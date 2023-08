Heupbreuk Laurens De Plus na val in ploegentijdrit Vuelta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Renner De Plus loopt breuk op in heup bij val in Vuelta

12.25 uur: Laurens De Plus heeft bij zijn val in de ploegentijdrit in de Vuelta een breuk in zijn heup opgelopen. Dat heeft onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen. De 27-jarige coureur van Ineos Grenadiers ging onderuit op het kletsnatte parcours en werd na afloop naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens zijn ploeg wordt er voor De Plus een behandeltraject uitgestippeld. „We gaan uit van een volledig en snel herstel”, aldus zijn team.

Er kwam veel kritiek op het late tijdstip van de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje. Hierdoor moesten de renners in de regen in de invallende duisternis fietsen.

Argentijn Baez pakt titel in Winston-Salem

09.51 uur: De Argentijnse tennisser Sebastian Baez heeft de titel veroverd bij het toernooi in Winston-Salem. In de finale versloeg hij de Tsjech Jiri Lehecka met 6-4 6-3.

Het was voor de 22-jarige Baez zijn derde succes van dit jaar. Hij won eerder in Kitzbühel en Cordoba en bracht zijn totaal aantal titels op vier. Lehecka stond voor het eerst in een finale van een ATP-toernooi.

Baez reist met zijn toernooizege op zak naar de US Open. Hij treft bij het grandslamtoernooi, dat maandag begint, in de eerste ronde opnieuw de Kroaat Borna Coric. Baez versloeg hem in de halve finales in Winston-Salem.