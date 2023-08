Roberto Mancini nieuwe bondscoach van Saoedi-Arabië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mancini nieuwe bondscoach van voetballers Saoedi-Arabië

21.42 uur: Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Saoedi-Arabië. Hij tekent maandag een vierjarig contract en debuteert op 8 september tijdens een duel met Costa Rica. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

De 58-jarige Mancini nam afgelopen maand afscheid van de Italiaanse nationale ploeg, die hij naar de Europese titel leidde. Hij voelde zich naar eigen zeggen onvoldoende gesteund door de leiding van de Italiaanse voetbalbond. Met Mancini op de bank wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK in Qatar. Italië heeft inmiddels Luciano Spalletti als bondscoach aangesteld. Hij werd afgelopen seizoen kampioen met Napoli. Mancini is bij Saoedi-Arabië de opvolger van de Fransman Hervé Renard, die in maart afscheid nam. Hij zou 25 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Clubs uit Saoedi-Arabië slagen er de laatste tijd in om veel topvoetballers uit Europa aan te trekken. De verwachting is dat het land zich in de nabije toekomst kandidaat gaat stellen voor de organisatie van een WK voetbal.

Nederlandse menners veroveren vijf medailles op EK en WK in Exloo

20.58 uur: De Nederlandse menners hebben het gelijktijdig gehouden EK en WK in Exloo succesvol afgesloten. Nederland veroverde op het Europees kampioenschap voor vierspannen twee gouden en een zilveren medaille, op het WK paramennen werd beslag gelegd op een tweede en derde plaats.

Op het EK voor vierspannen pakte het Nederlandse team goud, voor Duitsland en België. Bram Chardon won de individuele Europese titel, voor nummer 2 Koos de Ronde. De Duitser Michael Brauchle veroverde het brons.

Bij het WK paramennen won Ingmar Veneman in de klasse Grade 2 het zilver, voor nummer 3 Aad van Marijk. Alexandra Röder uit Duitsland won het goud.

Golfer Besseling valt weg uit top tien Tsjechische Masters

20.24 uur: Golfer Wil Besseling is er op de vierde dag van de Tsjechische Masters niet in geslaagd zijn topklassering vast te houden. De 37-jarige Nederlander zakte na een ronde van 72 slagen (par) van de vierde naar de veertiende plaats.

Besseling, die eerder rondes van 67, 68 en 67 slagen had genoteerd, had zondag moeite om slagen in te lopen. Hij won op twee holes een slag met een birdie, maar leverde die ook weer in. Hij bleef zodoende staan op een totaal van -14.

Het toernooi werd gewonnen door Todd Clements. De 26-jarige Engelsman kwam na een ronde van 63 slagen (-9) uit op een totaal van -22. Hij boekte in Praag zijn eerste zege op de Europese golftour.

Volleybalsters bereiken kwartfinale EK na 3-0-zege op Zwitserland

19.46 uur: De volleybalsters van Oranje hebben zich verzekerd van een plek in de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski was in Florence met 3-0 te sterk voor Zwitserland. Het werd 25-17 25-19 en 25-12.

Hester Jasper besliste het eenzijdige duel met een ace. Jasper was bij de ploeg gehaald om Nova Marring, die een enkelblessure heeft opgelopen, te vervangen. Nika Daalderop maakte de meeste Nederlandse punten: zeventien in totaal.

Nederland en Zwitserland troffen elkaar voor de 24e keer en Oranje had nog nooit verloren. In die 24 ontmoetingen verloor Nederland slechts tien sets. Zwitserland was achter Italië, Bulgarije en Roemenië als vierde geëindigd in de groep.

Voor de Nederlandse speelsters was het al de zesde zege op een rij op het EK. In de poulefase werden Frankrijk, Slowakije, Spanje, Finland en Estland verslagen. Alleen tegen Frankrijk stond Oranje een set af. De poulewedstrijden werden gespeeld in Tallinn.

Bij de laatste acht neemt de ploeg van Koslowski het op tegen de winnaar van het duel tussen Bulgarije en Slowakije. Dat duel is dinsdag, ook in Florence. Mocht Oranje ook dat duel winnen dan verplaatst het team zich naar Brussel voor de halve eindstrijd en eventueel de finale.

Twee jaar geleden werd Nederland vierde op het EK. De uiteindelijke kampioen Italië was toen te sterk in de halve finale.

Arantxa Rus dinsdag in Louis Armstrong Stadium tegen Keys

16.50 uur: Arantxa Rus speelt haar eersterondepartij op de US Open dinsdag in het Louis Armstrong Stadium, het tweede stadion van het grandslamtoernooi in New York. Rus neemt het op tegen de als zeventiende geplaatste Madison Keys uit de Verenigde Staten.

De partij tussen Rus en Keys staat als tweede gepland. De eerste wedstrijd, tussen Ons Jabeur uit Tunesië en María Camila Osorio uit Colombia, begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Tallon Griekspoor komt direct om 17.00 uur in actie. Hij neemt het op baan 10 in de eerste partij van de dag op tegen de Fransman Arthur Fils. Botic van de Zandschulp speelt de derde wedstrijd op baan 8. De nummer 2 van Nederland treft de Australiër Jordan Thompson. Daarvoor staan op baan 8 een vrouwenwedstrijd en een duel uit het mannentoernooi gepland.

Venus Williams en Carlos Alcaraz komen dinsdag in actie tijdens de avondsessie in het Arthur Ashe Stadium.

De US Open begint maandag.

FC Groningen speelt gelijk tegen Willem II

16.31 uur: FC Groningen is moeizaam aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen. De uit de Eredivisie gedegradeerde club bleef in het thuisduel met Willem II steken op een gelijkspel (0-0).

FC Groningen verloor afgelopen maandag verrassend van Jong FC Utrecht (1-0) en wist het eerste competitieduel met Jong Ajax wel te winnen (4-1). De club staat voorlopig zevende in de eerste divisie, met 5 punten minder dan koploper Roda JC dat nog zonder puntenverlies is. Willem II staat derde met 5 punten uit drie duels.

Tweede helft hockeyfinale tussen Nederland en Engeland uitgesteld

15.53 uur: De start van de tweede helft van de EK-hockeyfinale bij de mannen tussen Nederland en Engeland is zondagmiddag uitgesteld vanwege het naderende onweer. Naar verwachting begint de wedstrijd weer om 16.30 uur.

Oranje staat na de eerste helft met 1-0 voor. Derck de Vilder opende de score in het eerste kwart voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee.

Renner De Plus loopt breuk op in heup bij val in Vuelta

12.25 uur: Laurens De Plus heeft bij zijn val in de ploegentijdrit in de Vuelta een breuk in zijn heup opgelopen. Dat heeft onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen. De 27-jarige coureur van Ineos Grenadiers ging onderuit op het kletsnatte parcours en werd na afloop naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens zijn ploeg wordt er voor De Plus een behandeltraject uitgestippeld. „We gaan uit van een volledig en snel herstel”, aldus zijn team.

Er kwam veel kritiek op het late tijdstip van de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje. Hierdoor moesten de renners in de regen in de invallende duisternis fietsen.

Argentijn Baez pakt titel in Winston-Salem

09.51 uur: De Argentijnse tennisser Sebastian Baez heeft de titel veroverd bij het toernooi in Winston-Salem. In de finale versloeg hij de Tsjech Jiri Lehecka met 6-4 6-3.

Het was voor de 22-jarige Baez zijn derde succes van dit jaar. Hij won eerder in Kitzbühel en Cordoba en bracht zijn totaal aantal titels op vier. Lehecka stond voor het eerst in een finale van een ATP-toernooi.

Baez reist met zijn toernooizege op zak naar de US Open. Hij treft bij het grandslamtoernooi, dat maandag begint, in de eerste ronde opnieuw de Kroaat Borna Coric. Baez versloeg hem in de halve finales in Winston-Salem.