Vele ogen op Sjinkie Knegt bij EK shorttrack

Premium Schaatsen

Sven Kramer op jacht met jonge, gretige honden

Nieuwe ronde in Thialf, nieuwe kansen. Deel 2 van de internationale bubbel waar we met z’n allen best een stevig applaus voor mogen laten horen, aldus Sven Kramer. Hij miste ’zijn’ Europees kampioenschap Allround vorige week, maar heeft de tijd goed benut om via de World Cups van dit en volgend week...