F1-racedirecteur Michael Masi: ’Ik hoor het niet vaak als ik wél iets goed doe’

Racedirecteur Michael Masi: „Het gesprek aan blijven gaan met elkaar, dat is zó belangrijk.” Ⓒ FOTO’S ANP/HH

IMOLA - Na elke veelbesproken beslissing in de Formule 1 stroomt de mailbox van autosportfederatie FIA vol. Niet zelden zijn de haatberichten van toetsenbord-hooligans gericht aan racedirecteur Michael Masi. In gesprek met De Telegraaf gaat de Australiër dieper in op zijn werk en de situatie rond Max Verstappen tijdens de eerste race in Bahrein.