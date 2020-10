Ronald Koeman moet vrezen na kritiek op VAR

De FC Barcelona-trainer was na de verloren Clásico met Real Madrid uiterst kritisch op de videoscheidsrechter.

„Ik vroeg waarom de VAR alleen maar tegen Barcelona is. Ik hoop dat iemand me nog meer kan uitleggen over hoe de VAR in Spanje werkt. In meerdere wedstrijden, tegen Sevilla, Getafe en nu Real Madrid kregen we geen hulp van de VAR.”

Na afloop van het duel wachtte Koeman voor de trap richting de kleedkamer op de scheidsrechter om hem nog wat verwijten te maken. Real Madrid kreeg wel een strafschop toegekend na een overtreding op Sergio Ramos, terwijl een tackle op Lionel Messi onbestraft bleef. De benutte penalty van Real betekende de 1-2.

De Spaanse voetbalbond gaat nu kijken of Koeman met deze woorden een grens heeft overschreden. Naast een boete kan de Nederlandse trainer ook een schorsing worden opgelegd van vier tot twaalf wedstrijden.

Bekijk ook: Ronald Koeman wijst naar VAR na nederlaag in Clásico