Boze rolstoeltennissers toch welkom op Australian Open

De Australische rolstoeltennisser Dylan Alcott sprak schande van de beslissing van de US Open. Hij verweet de organisatie zelfs „afschuwelijke discriminatie” en beweerde dat hij „als hij zou kunnen lopen, wel had mogen meedoen.” „En kom me niet vertellen dat ik meer risico loop omdat ik invalide ben. Oké, ik ben invalide, maar dat maakt me nog niet ziek.”

Kort na de harde woorden van Alcott kwam de Australian Open met een verklaring. „Dylan is een geweldige ambassadeur voor tennis en heeft enorm veel voor onze sport gedaan, zowel hier als over de hele wereld”, zei Craig Tiley, de baas van Tennis Australia.

„We begrijpen hoe teleurgesteld hij is dat hij dit jaar niet kan deelnemen aan de US Open en we kijken ernaar uit hem binnenkort weer op de baan te zien. We zijn optimistisch gestemd dat de Australian Open volgend jaar plaatsvindt, met alle categorieën en spelers.”

De Nederlandse rolstoeltennisster Marjolein Buis sprak ook haar verbazing uit over de handelswijze van de US Open. „De organisatie heeft wel een steekje laten vallen”, zei Buis. „Ik heb het nieuws vernomen uit de media. Ik zou er veel meer begrip voor hebben als ze met een goede reden komen. We weten niet wat de argumenten zijn en daarom is er nu een relletje ontstaan.”