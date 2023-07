Peloton in Wallonië verkeerde kant opgestuurd: ’We zijn renners kwijt’

„We zijn de renners kwijt”, plaatste wielerploeg Cofidis nogal ludiek op Twitter met een tv-beeld van een stuk parcours waar geen enkele renner te zien is. Mauro Schmid, die alleen op kop reed, werd gesommeerd te stoppen. Dit tot grote frustratie van de Zwitser van Soudal Quick-Step.

Tekst gaat verder onder de tweet van Cofidis

Het peloton achter Schmid werd stilgezet. Toen iedereen weer op de juiste plek stond werd de koers hervat. Even later werd Schmid ingerekend, maar Soudal Quick-Step won alsnog. Andrea Bagioli bleef net uit de greep van het peloton nadat hij ervandoor was gegaan met Stephen Williams (Israel-Premier Tech). De eindzege is voor Filippo Ganna.

Bekijk hoe de renners door elkaar rijden: