Louis van Gaal: ’Ik heb het geluk aan mijn kont hangen’

„We hebben niet gespeeld om niet te verliezen, we hebben gespeeld om te winnen”, zei Van Gaal „Dat is niet gelukt, we waren te onzorgvuldig. De tegenpartij heeft in een heel compacte ruimte verdedigd, dan is het niet zo makkelijk. Dan moet je heel creatief zijn en vast aan de bal en dat waren we niet.”

Van Gaal probeerde de boel in de rust wakker te schudden, en hamerde op durf en het zoeken van diepte. „Wij moeten durf tonen, en wachten op moment in de diepte. Dat lukte vandaag niet.” Bijna zorgde Erling Haaland aan de andere kant voor de 2-1. Hij raakte de paal „Dat was een fantastische pass op Haaland. Die actie kun je niks aan doen. Het is bij twee of drie momenten gebleven. Stefan de Vrij speelde fantastisch, echt fantastisch.”

’Geen wereldtop’

„Wij kunnen wel denken dat we wereldtop zijn, maar dat zijn we niet. We moeten ook als team spelen en moeten creativiteit aan de dag leggen, die missen we. Het zou wel te ver gaan om na een wedstrijd te zeggen dat we geen 4-3-3 kunnen spelen”, analyseerde Van Gaal.

"Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren"

In Istanboel gaf Turkije in de laatste seconde een zege weg tegen Montenegro: 2-2. Turkije heeft daardoor geen drie punten, maar slechts een punt meer dan Nederland, Noorwegen en Montenegro. „Je weet dat ik altijd het geluk aan mijn kont heb hangen”, zei Van Gaal tegen de NOS. „Als we niet winnen, verdienen we de groepswinst niet. Dus moeten we gaan winnen.”

Aanvoerder Van Dijk baalt. Ⓒ Pro Shots

Virgil van Dijk vond dat Oranje de zege had kunnen pakken in Oslo. „We hebben de kansen gehad”, vertelde de aanvoerder. „Heel jammer dat het niet is gelukt. Natuurlijk is het gunstig dat Turkije ook punten verspeelt, maar wij als Oranje zouden niet afhankelijk moeten zijn van anderen.”

Van Dijk gaf toe dat het moeilijk was de Noorse spits Erling Haaland af te stoppen. „Hij is inderdaad heel gevaarlijk”, aldus Van Dijk. „Maar het doelpunt dat hij maakte, had nooit mogen vallen. Ja, Cody Gakpo bleef achter toen wij naar voren stapten om ervoor te zorgen dat Haaland buitenspel stond. Zoiets mag eigenlijk niet gebeuren.”

Daarna was het even onrustig bij Oranje. Van Dijk: „Maar toch slaagden we er steeds in mogelijkheden uit te spelen. Na de 1-1 was het daarom ook niet nodig meer risico te gaan nemen. De kansen kwamen wel. Helaas hebben we ze niet benut.”