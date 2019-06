Ten Hag ergert zich: ’Voetbalwereld crazy’

„Het is complex”, bekent hij tijdens het trainingskamp van Ajax in De Lutte. „Spelers komen gefaseerd binnen. Ze hebben soms weinig vakantie gehad, weinig rust. En dan gaat het snel weer door. Je moet al snel weer wedstrijden spelen, die heel bepalend zijn voor het seizoen. Dat is de idioterie in het huidige voetballandschap. Het is crazy. Wanneer krijgen voetballers nou rust? Uiteindelijk gaat ook een keer het lampje uit. Dat moeten we onszelf realiseren met z’n allen.”

