Steijn laat bedreigingszaak even rusten: ’Volle focus op Sparta’

Steijn en zijn familie kregen opnieuw te maken met bedreigingen, toen zoon Sem dinsdag zijn goal namens ADO Den Haag in de play-offs op bezoek bij NAC (de 0-1) voor de fanatieke zijde van de Bredanaars vierde. De zoon van de Sparta-trainer stond met de armen wijd richting de supporters die zijn vader uiteindelijk verguisden, wees naar de naam op zijn rug en stak ook nog een middelvinger op. „Niet handig”, noemde Sem de actie achteraf, maar de emotie was uit menselijk oogpunt begrijpelijk. Steijn liet na het gewonnen duel met PEC Zwolle weten het een ’superactie’ van zijn zoon te vinden en ’trots op hem’ te zijn. Dat gevoel werd aangewakkerd door de nieuwe bedreigingen die de familie kreeg na de actie van Sem, waarvan aangifte is gedaan. Of Steijn senior na zíjn reactie opnieuw is bedreigd, is nog onbekend. De impact van dergelijke bedreigingen op een familie lijken nog steeds niet begrepen.

„De club is hier erg van geschrokken”, reageerde NAC Breda in een statement. „De acties van de individuen passen niet bij onze club en onze achterban. Wij distantiëren ons hier dan ook volledig van.” Ook: „Maurice Steijn heeft aangegeven aangifte te gaan doen. Als club hebben wij inzage gekregen in deze berichten en begrijpen wij deze keuze”, stond onder meer te lezen.

Voor de familie wacht sportief een belangrijk weekend. Maurice kan zich met Sparta definitief veilig spelen bij Heracles Almelo. Mocht de huidige nummer 15 van de Eredivisie in de play-offs terechtkomen, dan kan hij ADO en zoon Sem óf NAC Breda alleen in de finale treffen. ADO speelt zaterdag thuis tegen NAC na de eerdere 1-2 zege.