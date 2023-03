Grandslamwinnares Andreescu naar toernooi in Rosmalen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bianca Andreescu naar tennistoernooi in Rosmalen

14:36 uur Bianca Andreescu maakt in juni voor het eerst haar opwachting bij het grastoernooi in Rosmalen. De 22-jarige speelster uit Canada won in 2019 de US Open.

Vanwege een knieblessure kwam ze in 2020 bijna niet in actie en ze kampte ook met mentale problemen. Ze draait inmiddels weer mee op het hoogste niveau en staat 36e op de wereldranglijst. Dit jaar haalde ze de halve finales van het toernooi in Thailand.

Bij de mannen heeft de Rus Daniil Medvedev zijn deelname eerder al toegezegd. Ook Tim van Rijthoven verdedigt zijn titel. Het toernooi in Rosmalen wordt van 10 tot en met 18 juni gehouden.

Verberne langer trainer bij MVV Maastricht

13:59 uur Maurice Verberne zal ook volgend seizoen trainer van MVV Maastricht zijn. De 51-jarige coach tekent een contractverlenging tot medio 2024.

Verberne maakte het nieuws bekend in een videoboodschap op de site van MVV, waarin hij een shirt met het rugnummer 2024 toonde.

De oud-speler, die zijn carrière in 2005 bij MVV afsloot, werkt sinds 2021 in Maastricht. Na een periode als assistent nam hij in maart 2022 de taken van de ontslagen hoofdtrainer Klaas Wels over. Hij ondertekende vorige zomer een contract voor één seizoen, met een optie voor een tweede jaar.

MVV Maastricht staat op dit moment op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Liverpool rest van het seizoen zonder middenvelder Bajcetic

13.23 uur: Liverpool kan de rest van het seizoen niet beschikken over middenvelder Stefan Bajcetic. De 18-jarige talentvolle voetballer kampt met een spierblessure. Hij ontbrak woensdag al in het Champions League-duel met Real Madrid. Hij liet donderdag weten dat zijn seizoen voorbij is.

„Ik ben erg verdrietig dat dit geweldige seizoen voor mij nu voorbij is”, liet de Spanjaard op de website van zijn club weten. „Maar ik weet ook dat dit bij voetbal hoort. Ik ga er alles aan doen om sterker dan ooit terug te komen.” Bajcetic debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van Liverpool. Hij speelde tot nu toe elf wedstrijden in de Premier League.

Nederlandse hockeyers naar eerste plaats wereldranglijst

12:15 uur De Nederlandse hockeyers zijn de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst van de internationale federatie FIH. Oranje heeft 2848,29 punten. Het verschil met olympisch kampioen België is klein.

De Belgen, verliezend finalist bij het WK in januari in India, staan tweede met 2845,82. De nieuwe wereldkampioen Duitsland is de nummer 3 met 2752,12 punten. Nederland won bij het WK brons en pakte vorig jaar de eindzege in de FIH Pro League.

Verschillende landen in de top van de ranglijst hebben de afgelopen weken gespeeld en daarbij punten gewonnen of verloren. Nederland kwam niet in actie en heeft de punten behouden. Oranje kwam zo aan kop van de wereldranglijst te staan. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee speelt in juni weer in de Pro League.

Bij de vrouwen zijn de Nederlandse hockeysters ook lijstaanvoerder. De regerend olympisch en wereldkampioen heeft 3199,16 punten. Argentinië volgt met 2640,35.

Amerikaanse kogelstootster Saunders achttien maanden geschorst

10.32 uur: Kogelstootster Raven Saunders is voor achttien maanden geschorst vanwege het niet nakomen van haar verplichtingen omtrent haar verblijfplaatsen, meldt het Amerikaanse antidopingbureau Usada. De 26-jarige Amerikaanse veroverde twee jaar geleden de zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Saunders ging drie keer binnen een periode van twaalf maanden in de fout met het doorgeven van haar whereabouts, die nodig zijn voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijdverband. De schorsing van achttien maanden ging met terugwerkende kracht in op 15 augustus 2022, de datum van haar derde overtreding.

Saunders reageerde via Twitter schuldbewust op de schorsing. „Als veterane had ik het absoluut beter moeten doen en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik heb niet positief getest op een verboden middel en ben na elke gemiste controle alsnog getest. Ik ben altijd een voorstander van schone sport geweest”, aldus de kogelstootster.

Saunders, een voorvechtster van lhbti-rechten, zorgde voor ophef in Tokio door tijdens de medailleceremonie met haar armen een kruis boven haar hoofd te vormen. Ze verklaarde later dat het een symbool was voor alle mensen die onderdrukt worden.

Vijftig punten van basketballer Curry niet voldoende voor zege

08.38 uur: Basketballer Stephen Curry was uitstekend op dreef in de wedstrijd van Golden State Warriors tegen Los Angeles Clippers. Hij maakte in totaal 50 punten, maar deze prestatie miste glans omdat hij de Warriors hiermee niet naar de overwinning kon leiden. De Clippers wonnen het duel met 134-126.

Het was voor Curry de negende keer dat hij in een wedstrijd tot 50 punten kwam. „Het is fijn als je lekker speelt en het goed gaat, maar dat is mijn doel iedere avond. Het maakt ook niet uit hoe de statistieken er na afloop uitzien, het is vooral frustrerend dat we geen manier hebben kunnen vinden om te winnen”, zei hij na de wedstrijd. Bij de Clippers was Kawhi Leonard topscorer met 30 punten. Paul George voegde er 24 aan toe.

Sacramento Kings pakte in de slotseconde de zege op Chicago Bulls. Vlak voor het afgaan van de zoemer maakte De’Aaron Fox de beslissende drie-punter, 117-114. Hij sloot de wedstrijd af met 32 punten.