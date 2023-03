Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Swiatek naar halve finales op Indian Wells

23.52 uur: Iga Swiatek heeft de halve finales bereikt op het tennistoernooi van Indian Wells. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg in haar kwartfinale de ongeplaatste Roemeense Sorana Cirstea. De setstanden waren 6-2 en 6-3.

Swiatek is de titelverdediger op het toernooi in Californië. Haar volgende tegenstander is Elena Rybakina. De Kazachse versloeg in haar kwartfinale de Tsjechische Karolina Muchova in drie sets: 7-6 (4) 2-6 6-4.

In de andere halve finale staan de Griekse Maria Sakkari en de Belarussische Aryna Sabalenka tegenover elkaar.

Grote toeloop voor kaarten halve finale Spakenburg - PSV

22.29 uur: Honderden supporters hebben donderdagavond geprobeerd kaarten te kopen van hun club SV Spakenburg voor de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV op 4 april. De amateurclub deed op het eigen voetbalcomplex De Westmaat het eerste deel van de beschikbare kaarten in de verkoop. Dat zorgde voor lange rijen.

Op beelden was te zien hoe supporters van de ’Blauwen’ in een lange rij opgesteld stonden voor de ticketverkoop. Leden van de club konden op naam ieder twee kaarten kopen. Aanstaande maandag krijgen zij ook nog de kans om kaarten te kopen.

SV Spakenburg zorgde voor een stunt door de laatste vier van het bekertoernooi te bereiken. De ploeg van trainer Chris de Graaf, die uitkomt in de tweede divisie, schakelde al twee clubs uit de Eredivisie uit. Spakenburg won in de tweede ronde met 3-2 bij FC Groningen en zegevierde daarna in De Galgenwaard tegen FC Utrecht met 4-1.

Tegen PSV speelt de amateurclub een thuiswedstrijd. De andere halve finale gaat op 5 april tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip in Rotterdam.

Zeilster Bouwmeester neemt leiding op voorlaatste dag EK Ilca 6

21.46 uur: Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de voorlaatste dag van het EK zeilen in de Ilca 6-klasse de leiding genomen. De Friezin won voor de kust van het Italiaanse Andora race 7, maar werd laatste in race 8. Het leverde genoeg punten op om de Griekse Vasileia Karachaliou te passeren. De Belgische Emma Plasschaert klom naar de tweede plaats. Karachaliou is nu derde.

Vrijdag staan de laatste drie races op het programma in de gold fleet. In een Ilca-kampioenschap is geen sprake van een medalrace.

Bouwmeester had een dag van uitersten. „Letterlijk. Ik finish als eerste en als laatste. Dus de eerste was supergoed en in de tweede race deed ik eigenlijk alles fout wat ik fout kon doen”, vertelde ze na een dag met matige aanlandige wind. „Het is lekker dat het allemaal in één race gebeurde. Hopelijk zijn er morgen weer drie races.”

Maxime Jonker werd achtereenvolgens derde en dertiende en is voorlopig vijfde.

Duko Bos herstelde zich bij de mannen in de Ilca 7-klasse en klom dankzij de negende plaats in de enige race van de dag naar de derde plaats in het klassement. „Ik ben heel tevreden met mijn resultaten. Het plan voor de slotdag is gewoon op mezelf te focussen. Meer in de aanval, vooraan beginnen en het dan afmaken.”

Wielerploeg Bora mist Schachmann en Jungels in Milaan-Sanremo

18.37 uur: Wielerploeg Bora-hansgrohe heeft te maken met zieken twee dagen voor Milaan-Sanremo, de eerste klassieker van het seizoen. De Duitser Maximilian Schachmann en de Luxemburger Bob Jungels hebben zich daarom moeten afmelden voor de koers van zaterdag.

Schachmann, verzwakt door een verkoudheid, ging zondag al niet van start in de laatste etappe van Parijs-Nice. Bij zijn enige deelname aan Milaan-Sanremo, in 2021, eindigde hij als veertiende. Jungels sloot Parijs-Nice af als negentiende, maar is inmiddels ook geveld door ziekte. De ploeg wordt nu aangevoerd door Duits kampioen Nils Politt, de Ier Sam Bennett en de Nederlander Danny van Poppel.

Lavreysen snel uitgeschakeld op keirin in Caïro

16:38 uur Harrie Lavreysen is ongewoon snel uitgeschakeld op het sprintonderdeel keirin bij de wedstrijd uit de Nations Cup in Caïro. Lavreysen finishte in zijn kwartfinale pas als vijfde. Alleen de eerste vier renners plaatsten zich voor de halve finales.

Lavreysen is de regerend Europees en wereldkampioen op het onderdeel waarbij zes renners, na enkele rondes achter een motor te hebben gereden, sprinten om de winst.

Hetty van de Wouw strandde in de kwartfinales van het sprinttoernooi. De Brabantse verloor in twee heats van de Britse Emma Finucane. In de rondes ervoor was ze nog te sterk geweest voor respectievelijk de Amerikaanse Kayla Hankins en de Colombiaanse Martha Bayona. Finucane won later op de dag de finale tegen haar landgenote Sophie Capewell.

Op de koppelkoers bleven Marit Raaijmakers en Maike van der Duin steken op de vijfde plaats. De zege was voor de Françaises Clara Copponi en Valentine Fortin.

Bondsbureau gymnastiekbond KNGU verhuist naar Papendal

16.07 uur: De Nederlandse gymnastiekunie KNGU verhuist met zijn bondsbureau naar sportcentrum Papendal in Arnhem. Dat besluit is genomen na positief advies van de ondernemingsraad, zo bevestigde algemeen directeur Remco Boer. De KNGU was jarenlang gehuisvest in de bossen van Beekbergen.

Boer, sinds december in dienst van de bond, zei eerder al dat de locatie in Beekbergen niet meer voldoet aan de huidige eisen. „Het bondsbureau zit momenteel weggestopt in de bossen en aan een doodlopende weg. Hoe ga je in vredesnaam je centrale missie, verbindend aanjagen, op een goede manier uitoefenen vanuit deze locatie”, vroeg Boer zich eerder al af.

De huur van het huidige pand loopt nog tot het einde van het jaar. „De verhuizing zal dus ergens in het vierde kwartaal plaatsvinden”, zegt Boer. Het is niet de bedoeling dat er op Papendal ook trainingsfaciliteiten komen voor de gymnasten. De KNGU heeft vier regionale trainingscentra: in Den Bosch, Heerenveen, de Rotterdamse regio en Amsterdam-Hoofddorp. „Die willen we juist verder uitbouwen”, aldus Boer.

Op Papendal zijn meerdere sportbonden gehuisvest. Bij sommige daarvan is het sportcentrum bij Arnhem ook de centrale trainingslocatie.

Bianca Andreescu naar tennistoernooi in Rosmalen

14:36 uur Bianca Andreescu maakt in juni voor het eerst haar opwachting bij het grastoernooi in Rosmalen. De 22-jarige speelster uit Canada won in 2019 de US Open.

Vanwege een knieblessure kwam ze in 2020 bijna niet in actie en ze kampte ook met mentale problemen. Ze draait inmiddels weer mee op het hoogste niveau en staat 36e op de wereldranglijst. Dit jaar haalde ze de halve finales van het toernooi in Thailand.

Bij de mannen heeft de Rus Daniil Medvedev zijn deelname eerder al toegezegd. Ook Tim van Rijthoven verdedigt zijn titel. Het toernooi in Rosmalen wordt van 10 tot en met 18 juni gehouden.

Verberne langer trainer bij MVV Maastricht

13:59 uur Maurice Verberne zal ook volgend seizoen trainer van MVV Maastricht zijn. De 51-jarige coach tekent een contractverlenging tot medio 2024.

Verberne maakte het nieuws bekend in een videoboodschap op de site van MVV, waarin hij een shirt met het rugnummer 2024 toonde.

De oud-speler, die zijn carrière in 2005 bij MVV afsloot, werkt sinds 2021 in Maastricht. Na een periode als assistent nam hij in maart 2022 de taken van de ontslagen hoofdtrainer Klaas Wels over. Hij ondertekende vorige zomer een contract voor één seizoen, met een optie voor een tweede jaar.

MVV Maastricht staat op dit moment op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Liverpool rest van het seizoen zonder middenvelder Bajcetic

13.23 uur: Liverpool kan de rest van het seizoen niet beschikken over middenvelder Stefan Bajcetic. De 18-jarige talentvolle voetballer kampt met een spierblessure. Hij ontbrak woensdag al in het Champions League-duel met Real Madrid. Hij liet donderdag weten dat zijn seizoen voorbij is.

„Ik ben erg verdrietig dat dit geweldige seizoen voor mij nu voorbij is”, liet de Spanjaard op de website van zijn club weten. „Maar ik weet ook dat dit bij voetbal hoort. Ik ga er alles aan doen om sterker dan ooit terug te komen.” Bajcetic debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van Liverpool. Hij speelde tot nu toe elf wedstrijden in de Premier League.

Nederlandse hockeyers naar eerste plaats wereldranglijst

12:15 uur De Nederlandse hockeyers zijn de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst van de internationale federatie FIH. Oranje heeft 2848,29 punten. Het verschil met olympisch kampioen België is klein.

De Belgen, verliezend finalist bij het WK in januari in India, staan tweede met 2845,82. De nieuwe wereldkampioen Duitsland is de nummer 3 met 2752,12 punten. Nederland won bij het WK brons en pakte vorig jaar de eindzege in de FIH Pro League.

Verschillende landen in de top van de ranglijst hebben de afgelopen weken gespeeld en daarbij punten gewonnen of verloren. Nederland kwam niet in actie en heeft de punten behouden. Oranje kwam zo aan kop van de wereldranglijst te staan. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee speelt in juni weer in de Pro League.

Bij de vrouwen zijn de Nederlandse hockeysters ook lijstaanvoerder. De regerend olympisch en wereldkampioen heeft 3199,16 punten. Argentinië volgt met 2640,35.

Amerikaanse kogelstootster Saunders achttien maanden geschorst

10.32 uur: Kogelstootster Raven Saunders is voor achttien maanden geschorst vanwege het niet nakomen van haar verplichtingen omtrent haar verblijfplaatsen, meldt het Amerikaanse antidopingbureau Usada. De 26-jarige Amerikaanse veroverde twee jaar geleden de zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Saunders ging drie keer binnen een periode van twaalf maanden in de fout met het doorgeven van haar whereabouts, die nodig zijn voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijdverband. De schorsing van achttien maanden ging met terugwerkende kracht in op 15 augustus 2022, de datum van haar derde overtreding.

Saunders reageerde via Twitter schuldbewust op de schorsing. „Als veterane had ik het absoluut beter moeten doen en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik heb niet positief getest op een verboden middel en ben na elke gemiste controle alsnog getest. Ik ben altijd een voorstander van schone sport geweest”, aldus de kogelstootster.

Saunders, een voorvechtster van lhbti-rechten, zorgde voor ophef in Tokio door tijdens de medailleceremonie met haar armen een kruis boven haar hoofd te vormen. Ze verklaarde later dat het een symbool was voor alle mensen die onderdrukt worden.

Vijftig punten van basketballer Curry niet voldoende voor zege

08.38 uur: Basketballer Stephen Curry was uitstekend op dreef in de wedstrijd van Golden State Warriors tegen Los Angeles Clippers. Hij maakte in totaal 50 punten, maar deze prestatie miste glans omdat hij de Warriors hiermee niet naar de overwinning kon leiden. De Clippers wonnen het duel met 134-126.

Het was voor Curry de negende keer dat hij in een wedstrijd tot 50 punten kwam. „Het is fijn als je lekker speelt en het goed gaat, maar dat is mijn doel iedere avond. Het maakt ook niet uit hoe de statistieken er na afloop uitzien, het is vooral frustrerend dat we geen manier hebben kunnen vinden om te winnen”, zei hij na de wedstrijd. Bij de Clippers was Kawhi Leonard topscorer met 30 punten. Paul George voegde er 24 aan toe.

Sacramento Kings pakte in de slotseconde de zege op Chicago Bulls. Vlak voor het afgaan van de zoemer maakte De’Aaron Fox de beslissende drie-punter, 117-114. Hij sloot de wedstrijd af met 32 punten.