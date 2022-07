Premium Het beste van De Telegraaf

’Het was tijd om in de remmen te knijpen’ Niek Kimmann maakt op WK rentree na broodnodige adempauze

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Niek Kimmann Ⓒ René Bouwman

ARNHEM - Niek Kimmann heeft een jaar van uitersten achter de rug. Nadat de BMX-koning voor een sensatie zorgde door vorige zomer met een kapotte knie naar olympisch goud én de wereldtitel te scheuren, werkte hij zichzelf uiteindelijk over de kop en nam hij een adempauze. Komend weekeinde rijdt de 26-jarige Overijsselaar voor het eerst sinds bijna drie maanden weer een wedstrijd, en dat is gelijk een speciale. In het Franse Nantes verdedigt Kimmann zijn wereldtitel plus bijbehorende regenboogtrui.