Kansen missend PSV verspeelt in slotfase punten tegen tiental Fortuna Sittard

De Eindhovenaren liepen eerder dit seizoen al averij op bij FC Groningen en Cambuur Leeuwarden. Ook daar kreeg PSV de rekening gepresenteerd voor het heel slordig omspringen met kansen. Nu leek dat de ploeg van Ruud van Nistelrooy, die bij de rust nog tegen een 1-0 achterstand aankeek, een dergelijke gelijkspel bespaard te blijven. Maar de kater kwam in extra tijd.

PSV trad in Sittard gewoon met Noni Madueke aan. De Eindhovense club wees een bod van dertig miljoen euro van Chelsea op de buitenspeler voorlopig af. De Londense club telde veel meer euro’s neer voor een andere aanvaller, Mychajko Moedryk. Die komt voor liefst honderd miljoen euro naar Stamford Bridge.

Juiste evenwicht

Net als bij het bekerduel met Sparta was er opnieuw geen basisplaats weggelegd voor Joey Veerman. Trainer Ruud van Nistelrooy gaf tegen Fortuna Sittard opnieuw de voorkeur aan Erick Gutiérrez. Met de Mexicaan in de ploeg oogde PSV evenwichtiger. Die zorgde voor het juiste evenwicht naast de druistige Ibrahim Sangaré. De mogelijkheid om Xavi Simons bijvoorbeeld door te schuiven naar de linkerflank zodat Veerman op tien kon spelen was nog niet ten uitvoer gebracht. Dat gebeurde nu een kwartier na de rust toen PSV met een man meer jacht moest maken op de gelijkmaker en daarna de winst.

PSV is halverwege het seizoen ook nog steeds op zoek naar de juiste samenstelling van het centrum van de defensie. Jarrad Branthwaite is daar de laatste weken een stabiele factor. Dit keer werd hij vergezeld door Armando Obispo, die André Ramalho weer naar de bank verwees. In het PSV van Roger Schmidt was de Braziliaan een onmisbare kracht. PSV miste door ziekte in de laatste linie ook Philipp Max. Phillip Mwene verving hem. Jordan Teze speelde aan de rechterkant.

Defensie PSV kwetsbaar

De defensie van PSV werd in de eerste helft nauwelijks op de proef gesteld, maar bleek toch heel kwetsbaar. Door een goal in extra tijd kwamen de Eindhovenaren met 1-0 achter. Burak Yilmaz schoot de bal bij een van de spaarzame aanvallen Fortuna op het lichaam van doelman Walter Benitez. Inigo Córdoba ontfermde zich over de rebound en schoof de bal in de touwen.

Inigo Cordoba maakte de 1-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Die treffer was tegen de verhouding in. Terwijl Fortuna scoorde uit de eerste doelpoging had PSV er al twaalf achter de rug. Maar El Ghazi, De Jong en Simons moesten hun meerdere erkennen in doelman Ivor Pandur. De van Hellas Verona gehuurde keeper voorkwam met een paar geweldige reflexen Eindhovense treffers, al had zeker El Ghazi moeten scoren. Die werd door Simons vrij voor de keeper van Fortuna gezet op een manier die in het verleden aan Cody Gakpo wel besteed was. Met trainer Julio Velázquez, die met als zijn assistent voor merkwaardige gedrag langs de lijn geel kreeg, was Pandur de meest opvallende man aan Limburgse kant.

Strafschop Fortuna in extremis

Onder voormalig trainer Roger Schmidt was de klus vorig seizoen in Sittard bij de 1-4 zege al na 52 minuten geklaard. Dit keer leek een rode kaart voor Dogan Erdogan, wegens een hoog geheven been in een duel met Luuk de Jong, het breekpunt. Met Joey Veerman en Guus Til als invallers reeg PSV de kansen aaneen. Op aangeven van Teze zorgde Simons voor de 1-1. Dat was de eerste Eindhovense competitiegoal na bijna driehonderd minuten. Een kwartier voor tijd leek Sangaré PSV op het winnende spoor te zetten.

Noni Madueke en Xavi Simons vieren de 1-2. Ⓒ ANP/HH

Maar Burak Yilmaz zorgde voor de ontnuchtering. Nadat hij de lat had geraakt ging de bal na een fout van Guus Til op de stip. Yilmaz scoorde tot onluistering van alles wat PSV was.

Van Nistelrooy vindt nieuwe puntenverlies PSV ’blamerend’

Ruud van Nistelrooy maakte zondag na het nieuwste puntenverlies van PSV een aangeslagen indruk. Op de vraag of het gelijkspel bij Fortuna Sittard (2-2) als blamerend kon worden omschreven, zei hij: „Daar is geen twijfel over mogelijk.”

PSV gaf, met een man meer op het veld, diep in blessuretijd een voorsprong weg. „Hoe we vandaag 2 punten weggeven... Dat doen we zelf. Daar heeft de tegenstander weinig aan gedaan. Dat is zeer pijnlijk.”

PSV won 6 november, bij Ajax (1-2), voor het laatst in de competitie. Daarna volgde een nederlaag tegen AZ (0-1) en een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (0-0) en Fortuna Sittard (2-2).