Wormuth in gelijk gesteld: ontslag bij FC Groningen in strijd met de wet

„Wij zijn heel blij met de uitspraak van de arbitragecommissie”, reageert zaakwaarnemer Roderik van Kerkhof. „Het ging ons om twee punten: de rehabilitatie van Wormuth en er moest een bepaling uit het contract verwijderd worden. Hier zijn we in geslaagd. Dat eerste punt was ook erg belangrijk, zeker na het negatieve persbericht dat de club indertijd verstuurde na het ontslag. Nu heeft de commissie gezegd dat het niet is bewezen dat Wormuth slecht gepresteerd heeft.”

Restwaarde

Wormuth, die een contract voor drie jaar had, werd in november na een dienstverband van ruim vier maanden door Groningen ontslagen. De Duitse trainer ontving aanvankelijk 272.000 euro, een bedrag dat gelijkstond met een jaarsalaris. Hij vond de ontslagbepalingen in het contract echter in strijd met de wet en eiste meer dan een miljoen euro. Dit bedrag was gebaseerd op de restwaarde van zijn dienstverband en een vergoeding voor zijn ontslag.

De arbitragecommissie heeft nu besloten dat Wormuth recht heeft op ruim 400.000 euro, waarbij het gaat om de helft van de restwaarde, plus de transitievergoeding. „Wij zijn daar heel tevreden mee”, zegt Van Kerkhof. „De hoogte van dit bedrag hadden we altijd al in ons hoofd, maar bij onderhandelingen zet je altijd wat hoger in om dan op jouw bedrag uit te komen.”

Arbeidsrecht

De reden dat het kamp Wormuth viel over de ontslagbepalingen in het contract voor bepaalde tijd had te maken met het feit dat het alleen Groningen het recht zou geven de overeenkomst te beëindigen. „Onze advocaten zeiden meteen al dat de bepalingen in het contract in strijd waren met het Nederlands arbeidsrecht”, aldus Van Kerkhof. „Ik ben benieuwd wat de uitwerking op andere contracten gaat zijn die op deze wijze zijn opgesteld.”