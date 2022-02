Domper voor PSV: Cody Gakpo niet mee naar Israël

Gakpo heeft lichte enkelklachten. Daardoor moest hij zich bij de wedstrijd tegen Heerenveen van afgelopen zondag in de rust laten wisselen. Twee spelers van PSV kwamen niet door de laatste coronatest. Marco van Ginkel en doelman Maxime Delanghe testten positief en moesten in Nederland achterblijven. Reizen naar Israël kan alleen met een negatieve test.

Erick Gutiérrez behoort wel tot de selectie. De Mexicaan viel tegen Heerenveen in de eerste helft uit met een dijbeenblessure en moest per brancard worden weggedragen. Maandag trainde hij alweer individueel. De blessure bleek erg mee te vallen.

PSV is met 22 spelers afgereisd. Uit de selectie van Jong PSV hevelde trainer Roger Schmidt Dennis Vos, Johan Bakayoko, Jenson Seelt, Ismael Saibari en Kjell Peersman over. De laatste fungeert als derde doelman en is de zoon van Tristan Peersman , de voormalig nationaal doelman van België. Tristan Peersman stond in het verleden een aantal wedstrijden in de eredivisie bij Willem II onder de lat.