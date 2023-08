Oom Rubiales haalt vernietigend uit: ’Hij is een jongetje en moet heropgevoed worden’

De 46-jarige Rubiales kuste de Spaanse speelster Hermoso op haar mond tijdens de huldiging na de finale van het WK. Spanje won de titel ten koste van Engeland. De zoen zorgde voor veel ophef. Maar Rubiales weigert op te stappen.

Luis en Juan zijn al een tijdje gebrouilleerd met elkaar, terwijl ze samen hebben gewerkt bij de Spaanse bond. Juan kon er niet tegen hoe zijn neef zijn staf behandelde. „Het idee van de waardigheid voor de familie Rubiales betekent Jenni verdedigen, haar begrijpen en het gênante gedrag van deze president veroordelen”, zo schrijft de Daily Mail.

„Zijn opruiende opmerkingen kwamen, nadat de moeder van Rubiales op de derde dag van de hongerstaking naar het ziekenhuis werd gebracht”, vervolgt de Britse krant. Ze sprak eerder al van een onmenselijke behandeling voor haar zoon. „Ik geloof heel erg in God en vraag om de waarheid”, zei ze vanuit de Divina Pastora-kerk in Motril. „Ik ga door zolang mijn lichaam het kan verdragen. Ik vind het niet erg om voor gerechtigheid te sterven, omdat mijn zoon een fatsoenlijk mens is en wat ze doen niet eerlijk is”, zei de moeder van Rubiales.

Er kwam woensdag een nieuwe wending in het verhaal rondom de rel, nadat op X een filmpje opdook. Daarin kun je Hermoso zien lachen om een grapje over de kus door Rubiales. De bondsvoorzitter, die voor 90 dagen is geschorst door de FIFA, heeft het filmpje verzonden als bewijsmateriaal.

Ceferin: gedrag Rubiales ongepast

Aleksander Ceferin Ⓒ ANP/HH

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin noemt het gedrag van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond ongepast. Maar hij zegt dat de Europese voetbalbond zich niet wil bemoeien met het onderzoek dat de mondiale voetbalbond FIFA naar het gedrag van Luis Rubiales is gestart.

„Wat hij deed, is natuurlijk ongepast. Dat weten we allemaal. Ik hoop dat hij ook weet dat het ongepast is. Dit is alles wat ik er nu over wil zeggen. Verder wachten we af wat de disciplinaire commissie van de FIFA zal zeggen”, zegt Ceferin tegen de Franse krant L’Equipe.

„Zijn zaak is nu in handen van de FIFA. Ik wil er nu verder niet op ingaan, omdat dit misschien het gevoel kan geven dat ik de druk wil opvoeren”, aldus Ceferin. De voorzitter van de UEFA zei dat de Europese bond nu geen maatregelen tegen Rubiales neemt. „Door zijn schorsing van de FIFA mag hij zijn functie nu al niet meer uitvoeren, dus het heeft geen zin om hem twee keer te schorsen.”