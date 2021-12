Bayern houdt huis in Stuttgart; nieuwe dreun voor scorende Wout Weghorst

Gnabry nam drie doelpunten voor zijn rekening, Robert Lewandowski twee. Lewandowski, die beide keren scoorde op aangeven van uitblinker Gnabry, bracht zijn doelpuntentotaal in de Bundesliga al op achttien. De vijf goals vielen allemaal tussen de 40e en 74e minuut.

21 van de 24 eerdere keren ook landskampioen

Voor Bayern is het de 25e keer dat de titel van ’Herbstmeister’ wordt veroverd. Van de 24 keer dat Bayern eerder de winterstop inging als koploper, pakte de club 21 keer de landstitel. In 2012 moest ’Der Rekordmeister’ de titel voor het laatst aan een andere club laten: Borussia Dortmund. Bayern kwam door de ruime overwinning op 40 punten, negen meer dan Borussia Dortmund, dat woensdag aantreedt tegen Greuther Fürth.

Vrijdag besluit Bayern, dat maandag tijdens de loting voor de achtste finales van de Champions League aan Red Bull Salzburg werd gekoppeld, de eerste seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Zes nederlagen op rij

Datzelfde VfL Wolfsburg verloor dinsdagavond voor de zesde keer op rij in alle competities. De thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln eindigde in 2-3. De Fransman Anthony Modeste maakte in de 89e minuut het winnende doelpunt.

Wout Weghorst schiet de 2-1 binnen, maar het levert Wolfsburg niks op. Ⓒ ANP/HH

Wout Weghorst zette de thuisploeg kort na rust op voorsprong: 1-2. De spits maakte zijn zesde goal van het seizoen, maar het was niet genoeg voor een resultaat. Wolfsburg verloor de afgelopen weken in de Bundesliga ook van VfB Stuttgart, FSV Mainz en Borussia Dortmund. In de Champions League waren Sevilla en Lille te sterk. Wolfsburg, dat eerder dit seizoen trainer Mark van Bommel ontsloeg, is onder de nieuwe trainer Florian Kohfeldt afgezakt naar de elfde plek.

