AZ beleeft probleemloze avond tegen Sparta

Bij AZ stond Jordy Clasie in de basis als vervanger van de geschorste Teun Koopmeiners. De aanvoerder mist slechts een wedstrijd, nadat hij vorige week tegen Willem II een vroege rode kaart pakte.

Al direct werden de intenties van de Alkmaarders duidelijk via een grote kans voor Myron Boadu. Hij kon alleen op Maduka Okoye na een steekpass van Calvin Stengs, maar de doelman won de een-tegen-een. Tien minuten later was het wel raak. Uitgerekend Clasie schoot vanaf de rand van het strafschopgebied met scherp.

Sparta meldde zich voor rust slechts een keer echt in het vijandelijke doelgebied. Lennart Thy werd goed diep gestuurd, maar Marco Bizot redde uitstekend. Verder viel er weinig te beleven op een wegens buitenspel afgekeurde goal van Albert Gudmundsson na. Op slag van rust kreeg Calvin Stengs nog wel een dot van een kans, maar van dichtbij wist hij niet te scoren.

Heerlijke goal De Wit

Na de pauze loste AZ tal van schoten, die over het algemeen Okoye niet heel erg konden verontrusten. Toch verkeek de Sparta-keeper zich na een kwartier een keer flink, waarbij hij het geluk had dat Boadu zijn rebound nog net geblokt kon worden. Het was een signaal voor AZ om de druk wat op te voeren en dat leidde even later tot de 2-0. Invaller Dani de Wit volleerde heerlijk binnen na een net zo prachtige voorzet van Jesper Karlsson.

Met de wedstrijd eerder dit seizoen op het Kasteel in het achterhoofd zei dat natuurlijk niet direct alles. Daar gaf AZ na de pauze een 0-4 voorsprong uit handen. De situatie waarin AZ zich nu bevindt, is wel even anders, want de vorm van de ploeg is uitstekend. Al werd dat zaterdag niet bekroond met een heel sterk optreden door de ploeg van Pascal Jansen. Toch had de score nog ruimer kunnen zijn als bijvoorbeeld Bruno Martins Indi de bal had binnengetikt na een goede vrije trap.

Voor de puntenverdeling maakte het allemaal weinig uit. AZ neemt daardoor voorlopig weer de leiding in de strijd om de tweede plaats en moet nu afwachten wat PSV zondag doet op bezoek bij VVV-Venlo.