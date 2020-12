Mopperende Ajax-trainer Erik ten Hag: ’We missen belangrijke spelers’

„We beginnen goed aan wedstrijd”, doelde Ten Hag op de openingstreffer van Antony na 4 minuten. „Maar als ze op het hakblok liggen, dan moet je doorbijten”, zei Ten Hag voor de camera van FOX Sports. „Voor rust werden we al tweemaal gewaarschuwd”, verwees hij naar reddingen van doelman André Onana op schoten van Ché Nunnely en Kwasi Wriedt. De keeper van Ajax had op de 54e minuut geen antwoord op een inzet van Wriedt.

„Daarna raken we de paal en krijgen we nog wel wat kansen die er in moeten”, zei Ten Hag. „Maar het was onvoldoende. We missen belangrijke spelers”, doelde hij op David Neres, Mohammed Kudus, Noussair Mazraoui en Lassina Traoré. „Laten we hopen dat ze snel terugkomen. Vooral offensief kunnen we wel wat gebruiken.”

Ajax is niet van plan om zich de komende weken te versterken. „Al kunnen we altijd tegen een buitenkansje aanlopen”, hield Ten Hag een kleine slag om de arm. „Maar ik hoop vooral dat er wat spelers van blessures terugkomen.”