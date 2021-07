Max Verstappen kritisch na pole: ’Niet blij met manier waarop’

„Q3, de laatste kwalificatieheat, was niet bepaald optimaal. Ik ben natuurlijk blij dat ik de snelste tijd heb neergezet, maar niet met de manier waarop. Daar moeten we naar kijken. Desalniettemin is twee keer pole position in Oostenrijk erg goed. Hopelijk kunnen we het zondag afmaken.”

Verstappen heeft Lando Norris (McLaren) verrassend genoeg naast zich op de eerste startrij. Sergio Pérez kwalificeerde zich als derde, voor beide Mercedes-coureurs. Verstappen, die niet blij was dat hij voor de laatste ronde als eerste van alle coureurs de baan werd opgestuurd: „We hebben zachtere banden dan vorige week, dus het zal tijdens de race lastiger worden om dat te managen. Het wordt focussen op mijn eigen race en dan proberen te winnen, maar het is nooit zo makkelijk als het klinkt.”

